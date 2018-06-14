Малый бассейн на Озерной аллее будет закрыт с 15 июня по 24 августа из-за ремонта. В отделе продаж уточнили, что вернут деньги за уже приобретенные абонементы в малый бассейн — надо подойти в кассу бассейна. Что именно будут ремонтировать, неизвестно.



Большой бассейн работает. На лето его предлагают в аренду — для проведения тренировочных сборов и летних оздоровительных лагерей.