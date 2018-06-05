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Студент МИЭТа Александр Березин опубликовал своё объяснение парадокса Ферми: куда делись инопланетяне 05.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Известному парадоксу Ферми — почему человечество до сих пор не обнаружило доказательств существования инопланетян — посвящена статья 4-курсника МИЭТ Александра Березина «First in, last out», опубликованная на arxiv.org (крупнейший бесплатный архив для публикации научных статей и их препринтов по естественным наукам). Работа привлекла внимание множества околонаучных СМИ. Сам Березин назвал шумиху в прессе «fake news» в беседе с редакцией Zelenograd.ru и рассказал о своей публикации.

Фото: vk.com/funbotan

Парадокс Ферми, предложенный физиком Энрико Ферми в 1950 году, связан с вероятностью обнаружения человечеством внеземных цивилизаций: если они есть, почему их до сих пор не удалось обнаружить? «Я долго изучал все когда-либо предложенные решения парадокса Ферми, и сейчас считаю, что нашел их общую проблему. Это неявное предположение, в ошибочность которого упираются и многие другие теории общества. Предположение рациональности», — пишет Березин в своём блоге, развивая идеи первой публикации в следующей — «„Черная жадность“ как решение парадокса Ферми».

Человечеству, как и другим разумным сообществам, свойственна институциональная иррациональность, отмечает он — даже если каждый отдельный человек принимает только рациональные решения, цивилизация в целом может следовать стратегии развития, ведущей к гибели. Это не парадокс, а закономерное следствие экономической системы, в которой мы живем. Если считать успехом владение максимальным количеством ресурсов, то космос является такой же системой. Это значит, что те же тенденции к самоуничтожению будут возникать у всех разумных цивилизаций, независимо от их происхождения. Не исключено, что попытки упаковать как можно больше ресурсов в одном месте в космических масштабах приводят к образованию черных дыр, которые и становятся гробницами межзвездных цивилизаций.

В процессе экспансии и сбора всей доступной материи человечество, вероятно, будет разрушать другие населенные миры, обитатели которых не успели развиться до его уровня. Как и любая другая высокоразвитая цивилизация — «Они могут делать это совершенно случайно и даже не замечать этого. Мы же тоже не замечаем, как разрушаем тот же муравейник при строительстве дороги?» При этом разрушение может быть неуправляемым и неосознаваемым, как глобально обусловленный процесс.

Версию Березина журналисты назвали «самой страшной гипотезой, объясняющей, почему мы никогда не видели инопланетян» (inopressa.ru). «Предсказано уничтожение инопланетян людьми» (lenta.ru), «Российский ученый предложил мрачное объяснение парадокса Ферми» (hi-news.ru) — с такими заголовками вышли статьи и репосты в целом ряде изданий.

«Начнем с того, что я не физик и вообще не ученый, — рассказал Березин, которого во множестве публикаций назвали „физиком-теоретиком из МИЭТа“. — Только в эту пятницу защищаю бакалаврский диплом, причем по прикладной математике. Моя статья это не научная публикация в строгом смысле. Я сам даже не планировал публиковать в более серьезных изданиях тот вариант статьи, который нашли СМИ, потому что продолжаю работать над изложенной гипотезой и еще буду ее улучшать».

По словам Березина, публикация на arxiv.org была сделана в надежде на то, что её заметят профессионалы и напишут немного конструктивных отзывов. Некоторые их действительно прислали — например, его гипотезу процитировал Милан Чиркович (Milan M. Cirkoviс), автор книги «The Great Silence», посвященной парадоксу Ферми.

Александр Березин — зеленоградец, ему 21 год, он учится в МИЭТе и заканчивает 4-й курс по направлению «Прикладная математика». В свободное время ведёт блог Cyber Ape Stories, посвящённый философии, футуризму и научной фантастике, и пишет книги. Парадокс Ферми для него — скорее философская проблема, чем научная. «Пока мои рассуждения куда ближе к философии, чем к математике. В будущем я постараюсь как-нибудь сократить этот разрыв», говорит он.

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