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Летние читальни запустили на открытых площадках города 02.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Библиотеки под открытым небом появятся в летние выходные в Зеленограде. Первую уже провели на бульваре 14 микрорайона 2 июня — летняя читальня с креслами-грушами и настольными, мастер-классами в тени деревьев, книгообменом и выставкой книг очень понравилась горожанам, как сообщили в зеленоградской библиотечной системе. В воскресенье, 3 июня, читальня снова будет открыта у библиотеки №252 (корпус 1462) с 14:00 до 20:00. В следующие выходные летние читальни устроят на Школьном озере, а в конце июня — на площади Юности.

Летние читальни будут работать:

  • 2 и 3, 16 и 17 июня — в сквере возле корпуса 1462
  • 9 и 10 июня — на Школьном озере
  • 23, 24, 30 июня — на площади Юности. 23 июня Центральная детская библиотека №251 устроит здесь гостиную под открытым небом и проведет марафон вместе с литературно-музыкальным проектом «Моноспектакли на стуле».

На полках выставят книжные новинки этого года, классику и научно-популярную литературу, книги для взрослых и детей. Почитать их можно прямо на месте, в мягких креслах на свежем воздухе. Можно записаться в библиотеку (нужен паспорт), воспользоваться сервисом зарядки гаджетов, поиграть в настольные игры, пройти книжный квест «На одной полке» и поучаствовать в рукодельных мастер-классах.

Будут действовать и полки книгообмена, все желающие могут оставить здесь домашнюю литературу, которая уже не нужна, или забрать себе интересные книги и журналы.

Телефон для справок по летним читальням: 8(499)736-2074.

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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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