Летние читальни будут работать:

2 и 3, 16 и 17 июня — в сквере возле корпуса 1462

9 и 10 июня — на Школьном озере

23, 24, 30 июня — на площади Юности. 23 июня Центральная детская библиотека №251 устроит здесь гостиную под открытым небом и проведет марафон вместе с литературно-музыкальным проектом «Моноспектакли на стуле».

На полках выставят книжные новинки этого года, классику и научно-популярную литературу, книги для взрослых и детей. Почитать их можно прямо на месте, в мягких креслах на свежем воздухе. Можно записаться в библиотеку (нужен паспорт), воспользоваться сервисом зарядки гаджетов, поиграть в настольные игры, пройти книжный квест «На одной полке» и поучаствовать в рукодельных мастер-классах.

Будут действовать и полки книгообмена, все желающие могут оставить здесь домашнюю литературу, которая уже не нужна, или забрать себе интересные книги и журналы.

Телефон для справок по летним читальням: 8(499)736-2074.