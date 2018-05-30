В Центральной детской библиотеке (корпус 401) открываются два обновлённых зала. После ремонта их превратили в многофункциональную гостиную — «сказочный детский зал для чтения и игры, а также обновленный лекто рий с функцией кинозала», как сообщает зеленоградская библиотечная система. Гостиная будет работать как читальный зал с книгами, здесь можно будет сыграть в гигантские шахматы или в настольные игры «большой громкой компанией», поразгадывать головоломки, пройти книжные квесты. Торжественное открытие гостиной состоится 9 июня в 17:00.

«К Дню защиты детей мы приурочили открытие залов для посетителей, в этот же день откроется проект летнего чтения, — рассказали Zelenograd.ru в администрации библиотек. — А 9 июня состоится торжественное открытие библиотеки как проекта с большой программой событий: в новом сезоне задуманы встречи с писателями, лекто­рии, образовательные про­граммы, камерные спектакли, современные мастер-классы».

В библиотеке уже организова­ны сервисы: Wi-Fi и компьютер­ные места, точка для зарядки гаджетов, печать, сканирова­ние, ламинирование, проведе­ние детских праздников. Летом появятся продлен­ка, услуги детской комнаты, будет работать городской сезонный лагерь.

Ремонт библиотек продолжится — в этом году Москва запланировала отремонтировать 30-35 библиотек, по две-три библиотеки в каждом округе. Затем будут ремонтировать по 40-45 библиотек ежегодно, пишет портал Zelao.ru.

Привычный формат всех городских библиотек меняется, и первыми в Зеленограде обновляются, помимо Центральной детской библиотеки, библиотеки в корпусе 1106 и 1462. Их стремятся сделать более открытыми и востребованными, превратить в центры с актуальной афишей культурных и образовательных мероприятий, многофункциональные площадки рядом с домом. «Тем более, что в библиотечной системе города есть просторные залы, детская комната, классы для лекций и занятий, во многих из которых уже сейчас идет ремонт» , — подтверждают в библиотечной системе Зеленограда.

Новые возможности библиотек, которыми приглашают пользоваться зеленоградцев: читальный зал-трансформер (200 кв. метров); детский зал для «умных праздников» и камерных спектаклей (100 кв. метров); ретро-гостиная с роялем Bluthner (посадка 60 человек, 80 кв. метров); классы для занятий, кружков и курсов (от 18 кв. метров); пространства для «мозговых штурмов» и работы на компьютерах библиотеки или за своим ноутбуком. К этому предлагается дополнительное оборудование — флипчарты, проекторы, звуковые колонки, микрофоны, для посадки — ковры, стулья или кресла-груши.

В библиотеках ждут резидентов — научные и образовательные лаборатории, коворкинги, студии творчества и робототехники, мастерские, компьютерные пространства. Контакты для получения дополнительной информации: cbszel@yandex.ru, 8(916)055-1821.