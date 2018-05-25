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Автобусная остановка «Корпус 1649» получила название «Улица Каменка» 25.05.2018 ZELENOGRAD.RU

По-новому ее начнут объявлять с субботы, 26 мая. О переименовании накануне сообщил Мосгортранс.

Остановка на самом деле расположена не у того здания, что дало ей название «Корпус 1649», а у дома 1651, где разместились деловой центр с «Пятерочкой», — на Георгиевском проспекте при следовании в сторону улицы Андреевки, то есть за поворотом после съезда с улицы Каменки. Через эту остановку идет только 22-й автобус.

Тем временем остановочный пункт на противоположной стороне проспекта и прежде носил название «Улица Каменка», хотя также расположен после поворота с одноименной улицы, только на другом направлении. Маршрут № 22 через неё не проходит.

Положение переименованной остановки на Георгиевском проспекте
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