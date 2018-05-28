EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Магазин одежды для беременных и кормящих мам Mama Mia приглашает за новым гардеробом 28.05.2018 Магазин Mama Mia Реклама

В вашей семье в скорейшем будущем ожидается пополнение? Магазин Mama Mia поздравляет Вас и спешим пригласить к нам за покупками. У нас Вы найдете все, что может понадобиться будущей маме на протяжении всего срока беременности и несколько месяцев после. Самые модные фасоны, актуальные расцветки, натуральные качественные материалы.

Если у Вас еще нет опыта подбора одежды для беременных наши квалифицированные продавцы-консультанты в считанные секунды решат проблему любой сложности. К тому же бесплатная доставка и примерка по городу Зеленоград — приятный бонус для жителей этого города.

Наш магазин теперь ждет своих покупательниц в ТЦ «ЭНЕРГИЯ», который находится напротив гипермаркета АШАН в поселке Андреевка.

Mama Mia — это молодая, динамично развивающаяся компания, цель которой помочь всем будущим и кормящим мамам одеваться комфортно и модно во время беременности. Мы предлагаем нашим дорогим будущим и молодым мамочкам продукцию европейских и отечественных ведущих производителей одежды, белья и сопутствующих товаров для беременных

Магазин «Мама Мия» — это широкий ассортимент и ведущие производители:

  • Одежды для будущих и кормящих мам
  • Нижнего белья до и после родов
  • Верхней одежды
  • Слингов и слингоодежы
  • Косметики и сопутствующих товаров, которые облегчат будни будущей мамы.

http://mamamia-shop.ru/

https://vk.com/mamamia_shop9

https://www.ok.ru/profile/569278233545

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Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

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Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
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