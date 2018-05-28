В вашей семье в скорейшем будущем ожидается пополнение? Магазин Mama Mia поздравляет Вас и спешим пригласить к нам за покупками. У нас Вы найдете все, что может понадобиться будущей маме на протяжении всего срока беременности и несколько месяцев после. Самые модные фасоны, актуальные расцветки, натуральные качественные материалы.
Если у Вас еще нет опыта подбора одежды для беременных наши квалифицированные продавцы-консультанты в считанные секунды решат проблему любой сложности. К тому же бесплатная доставка и примерка по городу Зеленоград — приятный бонус для жителей этого города.
Наш магазин теперь ждет своих покупательниц в ТЦ «ЭНЕРГИЯ», который находится напротив гипермаркета АШАН в поселке Андреевка.
Mama Mia — это молодая, динамично развивающаяся компания, цель которой помочь всем будущим и кормящим мамам одеваться комфортно и модно во время беременности. Мы предлагаем нашим дорогим будущим и молодым мамочкам продукцию европейских и отечественных ведущих производителей одежды, белья и сопутствующих товаров для беременных
Магазин «Мама Мия» — это широкий ассортимент и ведущие производители:
- Одежды для будущих и кормящих мам
- Нижнего белья до и после родов
- Верхней одежды
- Слингов и слингоодежы
- Косметики и сопутствующих товаров, которые облегчат будни будущей мамы.
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В мае
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