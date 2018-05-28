Если у Вас еще нет опыта подбора одежды для беременных наши квалифицированные продавцы-консультанты в считанные секунды решат проблему любой сложности. К тому же бесплатная доставка и примерка по городу Зеленоград — приятный бонус для жителей этого города.

Наш магазин теперь ждет своих покупательниц в ТЦ «ЭНЕРГИЯ», который находится напротив гипермаркета АШАН в поселке Андреевка.

Mama Mia — это молодая, динамично развивающаяся компания, цель которой помочь всем будущим и кормящим мамам одеваться комфортно и модно во время беременности. Мы предлагаем нашим дорогим будущим и молодым мамочкам продукцию европейских и отечественных ведущих производителей одежды, белья и сопутствующих товаров для беременных

Магазин «Мама Мия» — это широкий ассортимент и ведущие производители:

Одежды для будущих и кормящих мам

Нижнего белья до и после родов

Верхней одежды

Слингов и слингоодежы

Косметики и сопутствующих товаров, которые облегчат будни будущей мамы.

http://mamamia-shop.ru/

https://vk.com/mamamia_shop9

https://www.ok.ru/profile/569278233545