Кроме того, с 15 мая по 15 августа взрослые гости, у которых есть паспорт болельщика FIFA 2018, получат скидку 10% на детские и взрослые билеты. Предложение не суммируется с другими акциями.



Подробнее о летних каникулах в «КидБурге» https://kidburg.ru/kanikuly-msk/



Стоимость детского билета — от 710 рублей, взрослого билета — от 360 рублей.

Билеты в «КидБург» можно приобрести онлайн на сайте https://kidburg.ru/moscow/prices-promotions/

Подробности по телефону +7 (495)660-60-44.