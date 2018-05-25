Детский город профессий «КидБург» приглашает ребят от 4 до 14 лет провести лето активно, спортивно и незабываемо!
С 15 мая по 15 августа дети познакомятся с различными спортивными профессиями — станут участниками группы поддержки, самостоятельно создадут форму футболиста, научатся искусству аквагрима, побывают спортивными врачами, комментаторами и журналистами, примут участие в активных играх и многое другое.
А с 1 мая каждый юный гость «КидБурга» получит паспорт болельщика в Центре труда. Собирая в паспорт печати с 15 мая по 15 августа, ребята смогут получить посещение «КидБурга» в подарок и воспользоваться им до конца сентября!
Кроме того, с 15 мая по 15 августа взрослые гости, у которых есть паспорт болельщика FIFA 2018, получат скидку 10% на детские и взрослые билеты. Предложение не суммируется с другими акциями.
Подробнее о летних каникулах в «КидБурге» https://kidburg.ru/kanikuly-msk/
Стоимость детского билета — от 710 рублей, взрослого билета — от 360 рублей.
Билеты в «КидБург» можно приобрести онлайн на сайте https://kidburg.ru/moscow/prices-promotions/
Подробности по телефону +7 (495)660-60-44.
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