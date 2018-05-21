Пока до летних каникул остается еще две недели, а уже хочется отдохнуть и повеселиться, предлагаем провести время весело и с пользой!

По многочисленным просьбам мы повторяем циклы занятий «Занимательное лето» и «Динозавры». Цикл занятий включает в себя двухдневное посещение по два с половиной часа.

Стоимость одного цикла (2 дня по два с половиной часа в день) 1200 рублей, рекомендуемый возраст — от 6-ти лет.