Пока до летних каникул остается еще две недели, а уже хочется отдохнуть и повеселиться, предлагаем провести время весело и с пользой!
По многочисленным просьбам мы повторяем циклы занятий «Занимательное лето» и «Динозавры». Цикл занятий включает в себя двухдневное посещение по два с половиной часа.
Стоимость одного цикла (2 дня по два с половиной часа в день) 1200 рублей, рекомендуемый возраст — от 6-ти лет.
«Занимательное лето» (22 и 24 мая в 15.00; 29 и 30 мая в 15.00)
День первый: изготовим рамку для определения типа соцветий, теневое лото, устройство для пускания гигантских мыльных пузырей!
День второй: узнаем о строении цветков, почему все бабочки разной окраски и как изготовить пенящиеся цветные мелки!
По итогам двух дней на руках у ребят будет красочный лэп-бук, играть и дополнять который они смогут все лето!
«Динозавры» (23 и 25 мая в 15.00; 29 и 30 мая в 11.00)
День первый: изготавливаем доисторического ландшафт, узнаем кто такие динозавры, где и когда жили и чем питались.
День второй: узнаем всякий ли ящер — динозавр? Какие они были, кто такие палеонтологи и как происходят раскопки. Мы раскопаем динозавра и проведем его идентификацию.
Центр Интеллектуального Досуга «УникуМ»
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