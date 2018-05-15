Зеленоградский университет приглашает 19 мая (12:00—16:00) на день открытых дверей программ магистратуры МИЭТ студентов 4-х курсов вузов, выпускников бакалавриата и всех, кто желает продолжить обучение в магистратуре или получить второе высшее образование. Мероприятие пройдёт в главном корпусе МИЭТа, вход свободный.

«Ребята-зеленоградцы, которые сейчас учатся в вузах Москвы или Санкт-Петербурга, могут продолжить образование в МИЭТе и получить диплом магистра в родном городе, — рассказал Zelenograd.ru ответственный секретарь приёмной комиссии МИЭТ Александр Балашов. — Со второго курса или даже второго семестра магистратуры можно найти работу в Зеленограде или место для практики. Выпускники нашей магистратуры в основном работают на предприятиях города. Так что те, кто устал ездить на учебу в Москву, могут сменить её на МИЭТ».

На дне открытых дверей гостям расскажут об особенностях и преимуществах магистерского уровня образования, о реализуемых в МИЭТе программах подготовки, о вступительных испытаниях в магистратуру и порядке их проведения.

В программе: выставки-презентации магистерских программ МИЭТ, информация о Правилах приема в магистратуру МИЭТ в 2018 году; особенности целевого набора в магистратуру в 2018 году; экскурсии по учебным классам и лабораториям выпускающих кафедр.

В 2018 году МИЭТ проведёт приём на 406 бюджетных мест 16 программ магистратуры. Есть шанс поступить в магистратуру заранее, поучаствовав в конкурсе творческих проектных работ, который продлится до 19 июня. Все магистранты МИЭТ могут пройти подготовку на военной кафедре и получить звание «сержант», сообщает вуз.

Контакты для получения дополнительной информации: 8(499)734-0242, 8(499)720-8958, dap@miee.ru, abit@miee.ru.