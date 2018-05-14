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Несколько пиковых электричек отменяют с 14 по 24 мая 14.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Электричка отправлением в 7:40 из Крюково не будет ходить с 14 по 18 и с 21 по 24 мая. Отменяются «Ласточки» отправлением из Москвы в 18:04 (15 и 17 мая) и 19:14 (14-18, 21-24 мая) и обычная электричка отправлением в 18:26 (15 и 17 мая).

Также во второй половине мая отменяется ряд дневных электричек, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Это связано с модернизацией пути.

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