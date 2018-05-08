— На какой возраст рассчитаны такие праздники?

— В основном мы отмечаем дни рождения ребят от 5 до 12 лет, но и для малышей от 3 до 5 лет у нас есть специальные предложения. Они экономичные и тщательно продуманные с учётом возрастных особенностей. Для подростков лет от 12 до 16-ти отлично заходят съёмка короткометражного фильма или увлекательные квесты, командные тренинги, вроде актёрского мастерства. Осенью планируем запустить совсем «малышковые» дни варенья — прямо от 1 годика до 3, со всеми удобствами для неразлучной компании родителей и их детишек. Это неспроста, ведь нашим администраторам уже не раз звонили именно с такими крошками! Их родители тоже хотят праздника.

— А что насчёт питания?

— Порадую! Если отмечать у нас, то можно принести свою еду или мы оформим стол. Это будут нарезки овощей, фрукты, соки, воды, выпечка, сладости, шоколад, напитки на любой вкус! Если гости желают горячее, то мы организуем пиццу без наценки и к нужному моменту: за всем этим проследит кто-то из администраторов праздника. Это весьма полезные люди, которые координируют любое наше мероприятие. Кейтеринг подходит наиболее взыскательным клиентам или большим компаниям — очень удобно, вкусно и красиво.

— А как с вами расплачиваются? Чаще всего, аниматоры берут только наличные…

— Со своими заказчиками мы работам «по-белому», с договором на оказание услуг, где прописываем всё, о чём договоримся. Да, в нашей отрасли это встречается не так часто, как хотелось бы, а ведь официальный и ответственный подход исполнителя к делам помогает клиентам чувствовать уверенность в том, что артисты точно-точно к вам приедут и проведут праздник, или что забронированный зал в лаборатории не достанется кому-то другому, кто больше заплатит. Ведущий не заболеет и не отменит заказ, потому что у него всегда есть замена и не одна. Артист не попросит денег на такси, потому что окончательная стоимость заказа зафиксирована документально и не вырастет внезапно. Оплачивать наши услуги можно по безналичному расчёту, мы непременно заплатим все налоги, а в ближайшие месяцы наши администраторы будут готовы выехать к вам на заказ с кассой — онлайн терминалом для оплаты картой, согласно последним веяниям законов об этих новых ККТ.