Как организовать праздник для детей, сделать его не банальными посиделками в кафе или торговом центре, а устроить чудо — по-настоящему запоминающимся, ярким, незабываемым днём? Что бы такого необычного придумать для малышей, школьников и подростков? Ответы нам поможет найти один из ведущих детских мероприятий лаборатории праздников «Открывашка».
— Денис. Итак, где?
— Давно ли вы заглядывали в… библиотеку? Знаете ли о том, что наши зеленоградские превратились за последнее время в крутые информационные пространства? Они наполнены не только книгами, а ещё богатой афишей событий, набором творческих студий и прочих интересностей, среди которых изумительные площадки для проведения детских праздников! Наша лаборатория с радостью выбрала именно библиотеки для того, чтобы здесь «поселиться» и развивать это направление, когда нам стало мало проведения только выездных шоу
— Многие жители города знают «Открывашку» только как научные шоу. Что-то поменялось?
— Научные шоу, квесты и коллекция в три сотни (!) экспериментов из химии и физики — это действительно наша суперсила или «фишка», однако за последнее время появились и новые предложения, которые уже успели завоевать любовь детской аудитории. Это целая коллекция шоу-программ не из «научки»: бумажное шоу, ленточное, съёмка короткометражного фильма на празднике «от и до», увлекательные социальные программы по ЗОЖ (о вреде никотина или алкоголя, наркотиков, ЗОЖ для малышей), детская дискотека в самых разных видах, даже Диношоу с натурально живым динозавром 2 на 4 метра, который рычит, хлопает глазами, умеет есть фрукты, играть с детьми, танцевать и поддаётся дрессировке — представляете? На сегодняшний день — это уникальное предложение в Зеленограде!
— На какой возраст рассчитаны такие праздники?
— В основном мы отмечаем дни рождения ребят от 5 до 12 лет, но и для малышей от 3 до 5 лет у нас есть специальные предложения. Они экономичные и тщательно продуманные с учётом возрастных особенностей. Для подростков лет от 12 до 16-ти отлично заходят съёмка короткометражного фильма или увлекательные квесты, командные тренинги, вроде актёрского мастерства. Осенью планируем запустить совсем «малышковые» дни варенья — прямо от 1 годика до 3, со всеми удобствами для неразлучной компании родителей и их детишек. Это неспроста, ведь нашим администраторам уже не раз звонили именно с такими крошками! Их родители тоже хотят праздника.
— А что насчёт питания?
— Порадую! Если отмечать у нас, то можно принести свою еду или мы оформим стол. Это будут нарезки овощей, фрукты, соки, воды, выпечка, сладости, шоколад, напитки на любой вкус! Если гости желают горячее, то мы организуем пиццу без наценки и к нужному моменту: за всем этим проследит кто-то из администраторов праздника. Это весьма полезные люди, которые координируют любое наше мероприятие. Кейтеринг подходит наиболее взыскательным клиентам или большим компаниям — очень удобно, вкусно и красиво.
— А как с вами расплачиваются? Чаще всего, аниматоры берут только наличные…
— Со своими заказчиками мы работам «по-белому», с договором на оказание услуг, где прописываем всё, о чём договоримся. Да, в нашей отрасли это встречается не так часто, как хотелось бы, а ведь официальный и ответственный подход исполнителя к делам помогает клиентам чувствовать уверенность в том, что артисты точно-точно к вам приедут и проведут праздник, или что забронированный зал в лаборатории не достанется кому-то другому, кто больше заплатит. Ведущий не заболеет и не отменит заказ, потому что у него всегда есть замена и не одна. Артист не попросит денег на такси, потому что окончательная стоимость заказа зафиксирована документально и не вырастет внезапно. Оплачивать наши услуги можно по безналичному расчёту, мы непременно заплатим все налоги, а в ближайшие месяцы наши администраторы будут готовы выехать к вам на заказ с кассой — онлайн терминалом для оплаты картой, согласно последним веяниям законов об этих новых ККТ.
— Ну хорошо, а если надо работать со школой или садом? Сейчас проход во многие учебные заведения стал не так прост, надо соблюсти ряд условий.
— Школам или садикам с нами удобно работать через Портал Поставщиков или иные электронные торговые площадки, они получают полноценный комплект документов и копии всех необходимых сертификатов. Впрочем, со школами бывает и проще, если они не против: оформляется договор на кого-то из родительского комитета, и мы работаем там в актовом зале или в классе, можем и на школьном дворе, когда тепло… Чаще остального в школах или садах заказывается тематическая социалка про ЗОЖ для малышей, «антиалкоголь» и про вред курения… Конечно, я как артист и часть команды, в курсе, что налоговая нагрузка и связанные с этим дополнительные расходы — это нелегко, но мы всё же придерживаемся среднерыночных цен, предоставляя при этом услуги настолько высокого качества, насколько это возможно. Кстати, у меня есть медицинская книжка, она бывает необходима для работы.
— В каких случаях?
— Например, в тех же образовательных учреждениях или просто по запросу со стороны клиента или площадки, где проходит праздник. Кроме того, в наших представлениях бывает сладкая вата, я показываю детям, как её крутить, и даю тем, кто постарше, попробовать самим это сделать. Ещё заказывают шоу-программы с приготовлением крио-пломбира — это мороженое из натуральных ингредиентов: сливки, настоящая ваниль, сахар… Дети смешивают всё по классическому рецепту, а замораживаем эффектно и быстро при помощи жидкого азота. Вкусно необыкновенно, я сам ем остатки после каждого шоу, если остаётся, конечно! Шоковая заморозка, как для овощей: азот испаряется, а морожка остывает до нужной температуры и консистенции, после чего радует всех гостей. Интересно, что кристалликов льда вообще не образуется в процессе заморозки — ведь газ весь испаряется. В готовый пломбир по вкусу каждому добавляем ещё посыпок из тёртого шоколада или кокосовой стружки, сиропы, кондитерских украшений и прочих симпатичных добавок. Сладкий стол на высоте!
— А что насчёт тортов для именинников?
— Торт — это дело такое индивидуальное, поэтому большинство родителей приносят свой, но мы готовы предложить лакомство и со своей стороны — сотрудничаем с прекрасными кондитерскими. Тортик выносим всегда очень торжественно, это же самый главный момент праздника! Собираем всех вместе, дружно говорим самые тёплые слова и поздравления, именинник загадывает желание, задувает свечки…
— Какие-то ещё дополнительные опции вы рекомендуете?
— В зависимости от праздника, да. Если 30 детей и больше, то это однозначно второй ведущий. Дополнительные коллекции экспериментов иногда берут, например, на улице, вроде больших бумов-взрывчиков, фонтанов кола-ментос… вы знаете, что для его 100% успешного пуска надо соблюсти кучу условий? Аквагрим, сладкая вата, как опция… Вообще, мне больше всего нравится, когда приглашают фотографа, у нас он потрясающий! Можно сказать, что Илья — это ещё один полноценный заводила-ведущий, а какие фотографии шикарные делает — просто огонь! Интересно, что на его работу отдельные супер-отзывы родители дают. Я люблю, когда на наших шоу мамы и папы веселятся вместе с детьми, а не смотрят на происходящее через экран смартфона.
— А бывает, что в шоу что-то пойдёт не так?
— Крайне редко, мы ведь репетируем всё заранее, отрабатываем эксперименты, подводки, обоснование разбираем, чтобы понимать и уметь рассказать простым языком детям о любом опыте. Реквизит для этого подобран и подписан, так что все эпик-фэйлы остаются за кулисами шоу. Впрочем, у нас есть целая подборка закулисья. Видео и фото с репетиций — это такой смех! Случалось и у меня пару раз лопухнуться. Например, когда в привычную ёмкость с определённым реактивом кто-то налил раствор для приготовления полимерных червей, в итоге у меня Дух Науки не вызвался с первого раза, ужас! Но зато, чуточку позднее, когда мы переделали его с теми детьми на нужных реактивах, и всё отлично удалось, то вызвали бурные овации.
— Какие-то ещё забавные эпизоды можете рассказать?
— Каждый праздник дарит мне какие-то весёлые моменты, это же дети — с ними не соскучишься! Они умеют удивлять, например, своими познаниями в химии лет этак в 5-7, или просто получаются приколы по ходу общения. У нас большинство шоу и квестов интерактивные, я говорю с детьми, там много словесной импровизации, шуток по ходу дела.
— Это сложная работа?
— Ещё какая! Ведь за каждым представлением стоят часы подготовки, обучения, вникания в «матчасть» опытов, беганья по анализам для медкнижки, изучение сценариев, даже просмотра мультфильмов, чтобы быть в курсе детских увлечений и трендов! Но есть и плюсы. У нас разделение обязанностей, и я, как артист, думаю только о том, как качественно и душевно провести праздник, думаю о детях, какой к ним подход подобрать в конкретном случае, о том, какое настроение у именинника, как будет конкретно этим ребятам интереснее со мной. У меня не болит голова о костюме или том, какой дорогой я поеду к клиентам, о согласовании и большинстве технических моментов. У коллег вся административная работа, закупка, сборка, мытьё, сортировка реквизита, подготовка костюмов, оборудования, уборка бумаги после бумажного шоу, да много всякого, как в любой работе — тут свои сложности!
Как-то раз было, что 4 часа ехали мы в один конец на заказ в Домодедово, где хотели именно «Открывашку», потом обратно тоже долго так по пробкам, бывает сложная и непонятная дорога с блужданиями в пригородах, но опаздывать нельзя, штурманом становлюсь для водителя, он же технический администратор. Кстати, это человек, который почти всегда сопровождает артиста на заказе, возит на машине, помогает с реквизитом, общается с клиентом. Дети, особенно маленькие, верят, что я не артист или аниматор, а именно тот, в чьём образе к ним явился, поэтому меня они видят, по возможности, только в костюме. Наградой моей являются детские эмоции, тёплые отзывы их родителей, обожаю, когда нас снова и снова заказывают — удивляем каждый раз разными, новыми программами!
— Откуда появляются эти новые программы?
— У нас же настоящая лаборатория! Праздники — это одно и самое большое направление нашей работы, а лаборатория — это регулярные занятия химией и физикой для детей в увлекательной форме. Занятия на нашем «кружке» проходят в течение учебного года, с сентября по конец апреля.
Каждая тема — уникальное нечто! Такого больше вообще нигде нет. А какие фото и видео отчёты мы готовим для родителей! Детская лаборатория — это наше особое открытие. Дети лет с 7-ми уже достаточно любопытны и готовы воспринимать базовые научные сведения, тем более, что преподносится всё не в формулах, а исключительно в экспериментах, всё собственными руками, под присмотром потрясающих педагогов. Там и про технику безопасности, и про «а что будет, если», и все красивые хрестоматийные и не только реакции и явления. Время от времени, кружковцы подкидывают нам идей, которые затем оказываются в шоу в доработанном, максимально эффектном виде.
Кроме того, у нас же сеть, и есть центральный офис в Екатеринбурге, там самые настоящие профессора, которые изначально разрабатывали для «Открывашки» программы, а теперь их регулярно обновляют или готовят совсем новые, чтобы мы гарантированно удивляли даже тех, кто к нам обращается постоянно.
— Что из последних новинок?
— Летняя акция, конечно! Бомбическое шоу для летних именинников или просто тех, кто хотел бы разукрасить свой день на даче. Это шоу для улицы, особенно удачно в хорошую погоду, на территории домов отдыха супер будет смотреться, да хоть на детской площадке у дома — да, мы и так работали! Представьте 10 сумасшедших экспериментов с фонтанами, взрывами, туманом и просто потрясными эффектами! Там и пар из огромной колбы, и двойной фонтан Cola-Mentos, взрывы, огонь, экстра-заморозка, дикая ракета «вжух», большие бумы и бабахи, цветная супер-дымовуха… Я сам в восторге от этой подборки! Искренне рекомендую! Подробности по цене и прочему можно узнать в наших соцсетях или по телефону.
Детские праздники в Зеленограде в просторных лабораториях и на выезд, научные шоу, квесты, бумажная дискотека, лента-шоу, Диношоу — это далеко не весь перечень веселых и познавательных активностей, которые предлагает «Открывашка». Но именно они обещают стать хитом детских праздников в грядущем сезоне. Хотите крутой праздник для своего ребёнка? «Открывашка» сделает!
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