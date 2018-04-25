Изменение тарифов затронет только пятницу и выходные дни и касается легковых автомобилей. Проезд легковых машин из Москвы в Зеленоград и обратно в наиболее востребованное время подорожает на 50 рублей. На такую же сумму подорожает проезд из Зеленограда в Солнечногорск вечером в пятницу и в субботу, но с новым абонементом Зеленоград — Солнечногорск дачники могут сэкономить.

Зеленоград — Москва. С 3 мая проезд для легковых машин из Москвы в Зеленоград подорожает на 50 рублей — до 400 и 450 рублей днем и вечером в пятницу, из Зеленограда в Москву — до 400 рублей днем и вечером в воскресенье. Тарифы с 3 мая.

Отдельные тарифы на перенесенные дни: проезд Зеленоград — Москва подорожает с 350 до 400 рублей для утра 28 апреля (6:00—10:00) и дня-вечера 2 мая (14:00—1:00). В обратную сторону — до 400-450 рублей днем и вечером 28 апреля. Тарифы с 28 апреля по 2 мая

Зеленоград — Солнечногорск. Стоимость проезда из Зеленограда в Солнечногорск подорожает с 200 до 250 рублей для вечера пятницы и всего дня субботы. Такая же цена будет для проезда из Солнечногорска в Зеленоград вечером в воскресенье.

Вводится новый абонемент Зеленоград — Солнечногорск для легковых автомобилей на 10, 20 и 30 поездок стоимостью 155, 150 и 145 рублей соответственно.

Для владельцев транспондеров. Скидка 20% для транспондеров, похоже, сохраняется. Но теперь тарифы для проезда с транспондером выделены в отдельную таблицу. Это даст возможность в будущем дифференцировать скидку в зависимости от направления и времени проезда. Тарифы на проезд с транспондером с 3 мая

Водителей с транспондерами становится все больше, говорят в Северо-западной концессионной компании (СЗКК). Например, на участке Зеленоград — Москва их больше половины. «Во Франции, например, доля транспондерных оплат составляет только 40% - в частности, из-за транзитного международного потока, — отметил сотрудник СЗКК. — А у нас география уже, поэтому и число пользователей с транспондерами растет. По аналогии с общественным транспортом, где большинство пассажиров покупают абонементные билеты и все меньше пользуются разовыми».