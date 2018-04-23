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Голосование на выборах в Москве продлят до 22 часов 23.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Мосгордума согласилась с предложением Собянина продлить голосование на выборах мэра до 22 часов. По действующему законодательству избирательные участки закрываются для голосования в 20:00. Столичные власти предлагают продлить их работу до десяти вечера для удобства избирателей — в частности, для возвращающихся с дач.

Проект поправок к Избирательному кодексу Москвы внес в Мосгордуму мэр Сергей Собянин. Продление времени голосования сделает выборный процесс более удобным для москвичей, в том числе для уезжающих в выходные дни за пределы города, говорится в документе. Очевидно, таким образом хотят повысить явку избирателей.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на заседании Мосгордумы сказал, что вечерний поток в город — около 3 млн машин, и увеличение времени голосования позволит людям успеть добраться до участков. Голосование на региональных выборах, где продлевали голосование, увеличивает явку избирателей на 3-5%.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Мэра избирают на пять лет.

Законопроектом также увеличивается количество назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц со 100 до 500 человек. Кроме того, предлагается законодательно закрепить право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в столичные избирательные комиссии — «для соблюдения принципов открытости и гласности».

Отмечается, что изменения не потребуют дополнительных расходов из городского бюджета. Мосгордума в первом чтении одобрила законопроект. Прокуратура потребовала его доработки в части доверенных лиц и наблюдателей, поскольку эти вопросы уже урегулированы соответствующим федеральным законодательством.

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Проголосовали 46 человек

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