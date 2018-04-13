Возле школы как раз собрались мыть асфальт — сказали: распоряжение управы. Сам собой возник вопрос: нужно просто подождать или в принципе нельзя? «Ответили, что больше нельзя, иначе мы прибавим им работы», — рассказала Zelenograd.ru мама мальчика.

Асфальт мыли усердно. Больше часа терли его щетками, макая в ведерки с мыльным раствором. Следом смывали пену водой из шланга, не экономя. Щетки и ведра обычные — какие используют для мытья полов внутри помещений.