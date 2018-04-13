Солнечным утром 9 апреля Александра с трехлетним сыном, как обычно, гуляли возле школы 1151 в 14-м микрорайоне. Мальчик рисовал мелками на асфальте. Оба наслаждались удивительным, самым теплым с наступления весны днем. Пока не подошли охранник с уборщиками и не попросили больше не рисовать на асфальте. Разбираемся, что случилось.
Возле школы как раз собрались мыть асфальт — сказали: распоряжение управы. Сам собой возник вопрос: нужно просто подождать или в принципе нельзя? «Ответили, что больше нельзя, иначе мы прибавим им работы», — рассказала Zelenograd.ru мама мальчика.
Асфальт мыли усердно. Больше часа терли его щетками, макая в ведерки с мыльным раствором. Следом смывали пену водой из шланга, не экономя. Щетки и ведра обычные — какие используют для мытья полов внутри помещений.
Такая уборка на территории школ проводится весной ежегодно, объяснил Zelenograd.ru директор школы 1151 Александр Михин. Это делают для «поддержания надлежащего санитарного состояния покрытия». Что касается запрета на рисование мелом на асфальте на территории школы — его не существует. «Наоборот, мы рады, что дети проявляют свой творческий потенциал», — отметил директор.
На следующий день асфальт возле школы был привычно разрисован мелками. И никого не гоняли, рассказала Александра и другие жители микрорайона.
В предшествующие 9 апреля выходные в столице, по распоряжению мэрии, дороги и тротуары отмывали от зимних противогололедных реагентов и прочего мусора с использованием специального шампуня. Это тоже ежегодная сезонная процедура. Выяснилось, что «с шампунем» моют не только дороги.
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