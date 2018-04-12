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Мошенники украли у пенсионерки полмиллиона рублей. Они представились соцработниками и сказали, что идет денежная реформа 12.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошел в 1 микрорайоне Зеленограда, деньги похитили у 79-летней женщины. Мошенницы представились сотрудницами социальной службы и предложили обменять денежные купюры. После их ухода вместо денег остались фальшивые банкноты.

Сначала пенсионерке позвонила на домашний телефон лжесотрудница социальной службы, сообщили в УВД Зеленограда. Она сказала, что сейчас идет денежная реформа, и в помощь пенсионерам деньги меняют на дому. Во время разговора в дверь позвонили две неизвестные молодые женщины, которые также представились сотрудницами социальной службы. Они стали расспрашивать об имеющихся у пенсионерки сбережениях и предложили их обменять. Пенсионерка согласилась, незнакомки ушли. Позже пожилая женщина рассмотрела полученные от «соцработников» купюры — и увидела, что это билеты из «банка приколов». Пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», устанавливаются личности подозреваемых. УВД просит всех быть бдительными и поговорить с пожилыми родственниками. Мошенники действуют под разными предлогами. В частности, звонят и (или) приходят по поводу получения компенсаций «детям войны», возврата денег льготникам от социальных служб за неиспользованную путевку на санаторное лечение, выплат по разным финансовым программам, разблокировки банковских карт. Кроме того, мошенники звонят от имени сотрудников полиции и говорят, что надо перечислить деньги, чтобы родственника освободили от уголовной или административной ответственности за якобы совершенное им преступление.

Не надо перечислять или передавать деньги и информацию о банковском счете, номере карты, индивидуальном коде безопасности и так далее — как бы убедительны не были предлагающие это сделать. Социальные службы и благотворительные фонды не работают по телефону, не ходят по квартирам и не предлагают свои услуги.

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