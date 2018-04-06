Школьное и Черное озера

Толщина льда на Школьном и Черном озерах пока одинаковая: 4 апреля — 34 сантиметра, а неделей раньше, 29 марта, — 38 сантиметров. Например, в прошлом году 5 апреля на Школьном озере ледовый щит был толщиной 24 см, на Черном — 17.

Специальные службы проверяют прочность льда на Школьном озере ежедневно, на Черном — еженедельно. А вот информация по ледовой обстановке на Большом городском пруду оказалась недоступной. Выяснилось, что Большой гордоской и некоторые другие зеленоградские водоемы не входят в зону ответственности ни одного из столичных ведомств, следящих за безопасностью людей на водах.

Сейчас степень покрытия обоих озер 100-процентная, лед — твердый. Однако весенний лед на водоемах весьма коварен, предупреждает столичный департамент ГО и ЧС: толстый — не значит прочный.

Обычно безопасно находиться на льду при его толщине не менее 10 сантиметров, но «яркое весеннее солнце, положительные дневные и ночные температуры серьезно влияют на структуру льда, он становится слоистым, причем слои имеют разную прочность — под слоем снега может оказаться тонкий слой прочного льда, под которым слой ледяной каши и подмытый водой пористый (игольчатый) лед. Поэтому толщина льда не всегда означает его прочность. Выходить на такой лед смертельно опасно! — информирует департамент. — Утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье [осенью], а с предательским шипящим звуком вдруг неожиданно распадется под ногами».