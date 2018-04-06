Несмотря на установившуюся плюсовую температуру, некоторые отважные горожане продолжают ходить по поверхности водоемов, пока не освободившихся ото льда. Кто-то срезает путь, кто-то полагает, что рано прощаться с подледной рыбалкой, а иные не готовы убрать коньки и лыжи «в чулан». Можно ли все еще выходить на лед водоемов, выяснял Zelenograd.ru.
Толщина льда на Школьном и Черном озерах пока одинаковая: 4 апреля — 34 сантиметра, а неделей раньше, 29 марта, — 38 сантиметров. Например, в прошлом году 5 апреля на Школьном озере ледовый щит был толщиной 24 см, на Черном — 17.
Специальные службы проверяют прочность льда на Школьном озере ежедневно, на Черном — еженедельно. А вот информация по ледовой обстановке на Большом городском пруду оказалась недоступной. Выяснилось, что Большой гордоской и некоторые другие зеленоградские водоемы не входят в зону ответственности ни одного из столичных ведомств, следящих за безопасностью людей на водах.
Сейчас степень покрытия обоих озер 100-процентная, лед — твердый. Однако весенний лед на водоемах весьма коварен, предупреждает столичный департамент ГО и ЧС: толстый — не значит прочный.
Обычно безопасно находиться на льду при его толщине не менее 10 сантиметров, но «яркое весеннее солнце, положительные дневные и ночные температуры серьезно влияют на структуру льда, он становится слоистым, причем слои имеют разную прочность — под слоем снега может оказаться тонкий слой прочного льда, под которым слой ледяной каши и подмытый водой пористый (игольчатый) лед. Поэтому толщина льда не всегда означает его прочность. Выходить на такой лед смертельно опасно! — информирует департамент. — Утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье [осенью], а с предательским шипящим звуком вдруг неожиданно распадется под ногами».
Прочный лед прежде всего прозрачный — зеленоватого или голубого оттенков. У молочно-белого — прочность вдвое меньше.
Самым опасным считается желтый или серый лед, а также ноздреватый, образовавшийся из смерзшегося снега.
Над большими глубинами лед менее прочный, чем на средних, потому что образуется позже.
Ледовый щит 10-сантиметровой толщины считается гарантом прочности, но такие «островки безопасности» на весенних водоемах распложены неравномерно и могут находиться далеко от береговой зоны.
В период таяния правильнее всего вообще забыть о прогулках по льду водоемов до следующей зимы. Но если уж случилось, то стоит знать несколько основных правил.
- Не ходите на такие прогулки в одиночку — пусть кто-то присматривает. А выйдя на лед группой, держите расстояние между друг другом в 5-6 метров и будьте готовы оказать помощь впереди идущему.
- Обследуйте лед впереди себя прочной палкой. Тот, что пробивается с одного удара, — опасен.
- И одно из самых важных правил: никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги. Даже тонкий лед при легкой нагрузке, бывает, способен выдержать вес человеческого тела, но от удара ногой — просто расколется под вами.
- Ну и не стоит выходить на лед водоемов в темное время суток, когда сложно опознать подозрительные места по цвету, структуре и другим приметам.
Информировать зеленоградцев о состоянии ледового покрытия на водоемах должны комиссии по чрезвычайным ситуациям, работающие при управах. В паводковый период — особенно.
Водоемы в Зеленограде мало отличаются друг от друга: почти равные по площади и структуре (стоячие), поэтому и ледовое покрытие на них, по сути, одинаковое.
Рейды, проведенные в Зеленограде 1 и 3 апреля зеленоградскими службами спасения, показали, что средняя толщина льда на озерах и прудах — около 30 сантиметров. Но за сутки щит может потерять «в объеме» от одного до четырех сантиметров.
Полное освобождение водоемов ото льда зависит только от прогноза гидрометеоусловий, отметили в столичном департаменте ГО и ЧС. По сравнению с 2017 годом, когда наблюдалась ранняя весна, в 2018-м это, вероятно, произойдет с задержкой на 10—15 дней.
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