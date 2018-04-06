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Выйти на лёд зеленоградских водоемов весной. Что нужно об этом знать? 06.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Несмотря на установившуюся плюсовую температуру, некоторые отважные горожане продолжают ходить по поверхности водоемов, пока не освободившихся ото льда. Кто-то срезает путь, кто-то полагает, что рано прощаться с подледной рыбалкой, а иные не готовы убрать коньки и лыжи «в чулан». Можно ли все еще выходить на лед водоемов, выяснял Zelenograd.ru.

Школьное и Черное озера

Толщина льда на Школьном и Черном озерах пока одинаковая: 4 апреля — 34 сантиметра, а неделей раньше, 29 марта, — 38 сантиметров. Например, в прошлом году 5 апреля на Школьном озере ледовый щит был толщиной 24 см, на Черном — 17.

Специальные службы проверяют прочность льда на Школьном озере ежедневно, на Черном — еженедельно. А вот информация по ледовой обстановке на Большом городском пруду оказалась недоступной. Выяснилось, что Большой гордоской и некоторые другие зеленоградские водоемы не входят в зону ответственности ни одного из столичных ведомств, следящих за безопасностью людей на водах.

Сейчас степень покрытия обоих озер 100-процентная, лед — твердый. Однако весенний лед на водоемах весьма коварен, предупреждает столичный департамент ГО и ЧС: толстый — не значит прочный.

Обычно безопасно находиться на льду при его толщине не менее 10 сантиметров, но «яркое весеннее солнце, положительные дневные и ночные температуры серьезно влияют на структуру льда, он становится слоистым, причем слои имеют разную прочность — под слоем снега может оказаться тонкий слой прочного льда, под которым слой ледяной каши и подмытый водой пористый (игольчатый) лед. Поэтому толщина льда не всегда означает его прочность. Выходить на такой лед смертельно опасно! — информирует департамент. — Утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье [осенью], а с предательским шипящим звуком вдруг неожиданно распадется под ногами».

Школьное озеро. Весна-2018
Димон Логунов / vk.com/zelenogradru
Как отличить опасный лед от прочного

Прочный лед прежде всего прозрачный — зеленоватого или голубого оттенков. У молочно-белого — прочность вдвое меньше.

Самым опасным считается желтый или серый лед, а также ноздреватый, образовавшийся из смерзшегося снега.

Над большими глубинами лед менее прочный, чем на средних, потому что образуется позже.

Ледовый щит 10-сантиметровой толщины считается гарантом прочности, но такие «островки безопасности» на весенних водоемах распложены неравномерно и могут находиться далеко от береговой зоны.

Как вести себя на весеннем льду водоемов

В период таяния правильнее всего вообще забыть о прогулках по льду водоемов до следующей зимы. Но если уж случилось, то стоит знать несколько основных правил.

  • Не ходите на такие прогулки в одиночку — пусть кто-то присматривает. А выйдя на лед группой, держите расстояние между друг другом в 5-6 метров и будьте готовы оказать помощь впереди идущему.
  • Обследуйте лед впереди себя прочной палкой. Тот, что пробивается с одного удара, — опасен.
  • И одно из самых важных правил: никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги. Даже тонкий лед при легкой нагрузке, бывает, способен выдержать вес человеческого тела, но от удара ногой — просто расколется под вами.
  • Ну и не стоит выходить на лед водоемов в темное время суток, когда сложно опознать подозрительные места по цвету, структуре и другим приметам.

Что нужно знать о водоемах в Зеленограде

Информировать зеленоградцев о состоянии ледового покрытия на водоемах должны комиссии по чрезвычайным ситуациям, работающие при управах. В паводковый период — особенно.

Водоемы в Зеленограде мало отличаются друг от друга: почти равные по площади и структуре (стоячие), поэтому и ледовое покрытие на них, по сути, одинаковое.

Рейды, проведенные в Зеленограде 1 и 3 апреля зеленоградскими службами спасения, показали, что средняя толщина льда на озерах и прудах — около 30 сантиметров. Но за сутки щит может потерять «в объеме» от одного до четырех сантиметров.

Полное освобождение водоемов ото льда зависит только от прогноза гидрометеоусловий, отметили в столичном департаменте ГО и ЧС. По сравнению с 2017 годом, когда наблюдалась ранняя весна, в 2018-м это, вероятно, произойдет с задержкой на 10—15 дней.

Рейд зеленоградских спасателей по водоемам 3 апреля 2018 года
МЧС Москвы по ЗелАО

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