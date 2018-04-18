Это не стандартный салон красоты, а совершенно новый для Зеленограда формат парикмахерских и косметических услуг. Что предложат клиентам нового салона, рассказал Zelenograd.ru его совладелец Руслан Закирьянов.
— Чем отличается новый салон от множества существующих?
— Это новый для Зеленограда проект — экспресс-парикмахерская с фиксированными ценами, работающая в формате «всё по одной цене». Любые модельные стрижки — мужские, женские и детские — стоят 300 рублей, независимо от длины волос. Для мужчин есть и более дешевые стрижки. И каждая седьмая стрижка — в подарок!
По той же цене можно сделать экспресс-маникюр. За эту сумму посетитель получает оптимальный набор услуг. На стрижку отводится 15 минут, максимум 20. К тому же расчет идет не через администратора, как это обычно бывает, а через терминал. Это тоже экономит время.
Это не новая идея: такой формат парикмахерских уже опробовали и в России, и в других странах, — клиентам нравится. Быстро, доступно, качественно — «под ключ».
— Чем отличается новый салон от множества существующих?
— Это новый для Зеленограда проект — экспресс-парикмахерская с фиксированными ценами, работающая в формате «всё по одной цене». Любые модельные стрижки — мужские, женские и детские — стоят 300 рублей, независимо от длины волос. Для мужчин есть и более дешевые стрижки. Еще одно «ноу-хау» — воздушная мойка головы пылесосом. И каждая седьмая стрижка — в подарок!
По той же цене можно сделать экспресс-маникюр. За эту сумму посетитель получает оптимальный набор услуг. На стрижку отводится 15 минут, максимум 20. К тому же расчет идет не через администратора, как это обычно бывает, а через терминал. Это тоже экономит время.
Это не новая идея: такой формат парикмахерских уже опробовали и в России, и в других странах, — клиентам нравится. Быстро, доступно, качественно — «под ключ».
— Как будет выглядеть парикмахерская?
— Вы знаете, то, что мы воплощаем в проекте «Стрижка.Fix», можно охарактеризовать одной фразой - рушим стереотипы о салонном бизнесе. Потому что у нас получился гибрид: фиксированная ценовая политика эконом-парикмахерских, единые стандарты обслуживания и очень привлекательная «упаковка» в виде интерьера и атмосферы настоящего салона красоты. К слову, мы целиком и полностью создали салон с «нуля», включая черновой и чистовой ремонт помещения, при этом преследовали идею «недорого — не значит, что надо экономить на ремонте, оборудовании и прочем». Возле каждого парикмахерского места — телевизор, чтобы клиенту было не скучно. Удобства для детей, мультики во время стрижки.
— В любом салоне найдутся недовольные клиенты, которым не понравилось, как их подстригли. Есть ли у вас какие-то гарантии качества?
— Конечно. У нас действует простое предложение — если клиенту не понравилась стрижка, он может просто не платить за неё. Единственное, что мы просим — написать заявление об этом. Это поможет нам понять, что не так сделал мастер, и совершенствовать свою работу.
— А как насчёт чистоты, гигиены и стерилизации?
— Тут мы решили не экономить. Наше оборудование предусматривает специальные пылесосы на полу для сбора волос, отдельные стерилизационные шкафы для каждого мастера и пылесосы для воздушной мойки головы с индивидуальными насадками.
— За счет чего у вас такие низкие цены при, как вы говорите, «люкс» ремонте?
— У нас выверенная финансовая модель, ориентированная на большое количество клиентов. Никаких сверхприбылей с одной стрижки, только большой поток в каждом салоне — и так по всей сети.
— Вы планируете расширять сеть таких парикмахерских?
— Именно. Первый салон в Зеленограде — это как подарок родному городу (смеётся). Но не зря этот проект рождается в партнерстве: мой опыт в салонном бизнесе, плюс опыт моего партнера Василия Кузнецова в управлении крупным предприятием, должны послужить мощным драйвером в развитии всей сети. Большие масштабы позволяют сокращать издержки каждой отдельной точки, что, в свою очередь, позволяет держать низкие цены. В течение года в планах открыть несколько парикмахерских такого формата, в разных районах. Но наша глобальная цель — обеспечить рынок Москвы и Подмосковья качественным и доступным салонным сервисом, после чего можно будет говорить и об экспансии в другие регионы.
Зеленоград, корпус 1204 (вход в арку), парикмахерская «СТРИЖКА.FIX». Время работы: с 9:00 до 21:00 ежедневно.
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