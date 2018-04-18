— Чем отличается новый салон от множества существующих?

— Это новый для Зеленограда проект — экспресс-парикмахерская с фиксированными ценами, работающая в формате «всё по одной цене». Любые модельные стрижки — мужские, женские и детские — стоят 300 рублей, независимо от длины волос. Для мужчин есть и более дешевые стрижки. И каждая седьмая стрижка — в подарок!

По той же цене можно сделать экспресс-маникюр. За эту сумму посетитель получает оптимальный набор услуг. На стрижку отводится 15 минут, максимум 20. К тому же расчет идет не через администратора, как это обычно бывает, а через терминал. Это тоже экономит время.

Это не новая идея: такой формат парикмахерских уже опробовали и в России, и в других странах, — клиентам нравится. Быстро, доступно, качественно — «под ключ».