Заключительный этап Всероссийской олимпиады по химии завершился 4 апреля в Архангельске. Зеленоград в команде финалистов Москвы представлял одиннадцатиклассник школы 853 Андрей Ефимов — по итогам олимпиады он получил диплом призёра. И повторил своё прошлогоднее достижение: в десятом классе он также был призёром всероссийского финала олимпиады по химии.
В финале «Всероса» встретились 256 старшеклассников из 60 регионов России. Олимпиаду принимал в Архангельске Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова.
Школьники состязались три дня — 30 и 31 марта и 1 апреля — в двух теоретических турах (задания первого и второго тура) и в пятичасовом экспериментальном туре. Темой эксперимента у девятиклассников было «Определение общей жесткости, содержание ионов кальция и магния в природных водах», у десятиклассников — «Определение показателей технологического раствора, применяемого для отбелки сульфатной целлюлозы», у одиннадцатиклассников — «Определение содержания примеси салициловой кислоты в аспирине».
«Мы имеем дело с профессиональными химиками, на самом деле, которых можно выпускать в жизнь и они могли бы работать уже лаборантами» , — оценил квалификацию участников Владимир Теренин, член жюри, профессор кафедры органической химии МГУ имени М. В. Ломоносова. В жюри подтверждают, олимпиада объединила научные сливки российской школы — многие из ребят без труда дадут фору даже студентам химических вузов.
Диплом победителя Всероссийской олимпиады дает право поступления без экзаменов в любой российский вуз химического профиля, а призёры получают автоматом 100 баллов за ЕГЭ по химии.
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