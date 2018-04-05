В финале «Всероса» встретились 256 старшеклассников из 60 регионов России. Олимпиаду принимал в Архангельске Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова.

Школьники состязались три дня — 30 и 31 марта и 1 апреля — в двух теоретических турах (задания первого и второго тура) и в пятичасовом экспериментальном туре. Темой эксперимента у девятиклассников было «Определение общей жесткости, содержание ионов кальция и магния в природных водах», у десятиклассников — «Определение показателей технологического раствора, применяемого для отбелки сульфатной целлюлозы», у одиннадцатиклассников — «Определение содержания примеси салициловой кислоты в аспирине».

«Мы имеем дело с профессиональными химиками, на самом деле, которых можно выпускать в жизнь и они могли бы работать уже лаборантами» , — оценил квалификацию участников Владимир Теренин, член жюри, профессор кафедры органической химии МГУ имени М. В. Ломоносова. В жюри подтверждают, олимпиада объединила научные сливки российской школы — многие из ребят без труда дадут фору даже студентам химических вузов.