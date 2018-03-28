Поздно вечером 27 марта в Зеленограде, в парке Победы, прошла народная акция памяти жертв пожара в Кемерово, где, по официальным данным, погибли 64 человека — из них более 40 детей. Призыв принести цветы и свечи и почтить память погибших появился в популярном сообществе автолюбителей Зеленограда. На него откликнулось до сотни человек, которые приехали и пришли к месту встречи. О том, как это происходило, рассказывает корреспондент Zelenograd.ru Александр Сайганов.
27 марта вся страна всё еще переживает шок от случившегося в Кемерово. В одних регионах давно уже объявлен траур, другие пытаются жить привычной жизнью. Не получается. В разных городах стихийно возникают мемориалы в память о погибших в страшном пожаре. В Зеленограде местом для такого импровизированного мемориала выбрали площадку на вершине каскада фонтанов в Парке Победы.
До назначенного на 21:00 начала акции еще много времени, но по пустынной Центральной площади в сторону фонтанов уже движутся люди. Вокруг темно, фонари на площади не горят. У лестницы люди сходятся в круг, здороваются. Подходят всё новые и новые горожане, многие с детьми. Сюда пришли не только автовладельцы, но и пешеходы. В руках цветы и игрушки.
Всё происходит молча, как будто каждый боится словом или резким шумом нарушить тишину. Парапет фонтанов озаряется десятками лампад и свечей. Вокруг множество плюшевых игрушек, некоторые еще с бирками и ценниками из магазинов. Нет никаких речей. Люди пополняют мемориал принесенным и отходят на несколько шагов. Стоит абсолютная тишина, только свечи потрескивают да слышны звуки жизни с площади наверху.
Подходят всё новые люди. Для маленьких детей столько огоньков и игрушек — явные признаки праздника. Они невольно улыбаются и привычно пытаются задуть свечки. Дети постарше молчаливы и торжественны.В считанные минуты парапет заполнен игрушками, цветами и огнями. Через час площадка пустеет.
В комментариях к сообщению об акции ВКонтакте многие написали, что собираются посетить импровизированное место памяти в среду, 28 марта, объявленную днём общенационального траура.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, рядом с кинотеатром и детскими игровыми зонами, поэтому среди пострадавших много детей. По неподтверждённым данным жертв пожара больше, чем объявлено официально. По версии следствия, к пожару могло привести замыкание электричества или поджог.
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