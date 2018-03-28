27 марта вся страна всё еще переживает шок от случившегося в Кемерово. В одних регионах давно уже объявлен траур, другие пытаются жить привычной жизнью. Не получается. В разных городах стихийно возникают мемориалы в память о погибших в страшном пожаре. В Зеленограде местом для такого импровизированного мемориала выбрали площадку на вершине каскада фонтанов в Парке Победы.

До назначенного на 21:00 начала акции еще много времени, но по пустынной Центральной площади в сторону фонтанов уже движутся люди. Вокруг темно, фонари на площади не горят. У лестницы люди сходятся в круг, здороваются. Подходят всё новые и новые горожане, многие с детьми. Сюда пришли не только автовладельцы, но и пешеходы. В руках цветы и игрушки.

Всё происходит молча, как будто каждый боится словом или резким шумом нарушить тишину. Парапет фонтанов озаряется десятками лампад и свечей. Вокруг множество плюшевых игрушек, некоторые еще с бирками и ценниками из магазинов. Нет никаких речей. Люди пополняют мемориал принесенным и отходят на несколько шагов. Стоит абсолютная тишина, только свечи потрескивают да слышны звуки жизни с площади наверху.

Подходят всё новые люди. Для маленьких детей столько огоньков и игрушек — явные признаки праздника. Они невольно улыбаются и привычно пытаются задуть свечки. Дети постарше молчаливы и торжественны.В считанные минуты парапет заполнен игрушками, цветами и огнями. Через час площадка пустеет.