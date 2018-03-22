Совещание по развитию гражданской микроэлектроники провёл 20 марта президент России Владимир Путин — с докладом о состоянии и перспективах этого рынка выступил генеральный директор зеленоградского НИИМЭ и глава совета директоров «Микрона» Геннадий Красников. Обсуждали активизацию государства по поддержке производителей, технологическую независимость России и развитие новейших технологических направлений. Отрасли нужен долгосрочный план, заявил Путин.

В совещании участвовали представители кабинета министров, глава Ростеха Сергей Чемезов и руководитель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Совещание было закрытым, прокомментировали Zelenograd.ru в НИИМЭ — речь шла о вопросах поддержки рынка гражданской электроники, в том числе локализации производства электронной техники, а также активизации деятельности государства для развития рынка микроэлектроники. Рассматривались потенциальные рынки и возможные действия государства в области стимулирования развития рынка в перспективных областях: сети связи пятого поколения, интернет вещей, RFID-продукция и т. д.

«Собственные разработки и серийное производство продукции микроэлектроники — залог нашей технологической и технической независимости, база для инновационного развития экономики, повышения её конкурентоспособности» , — подчеркнул Путин. По его словам, для эффективного развития микроэлектроники нужна комплексная, долгосрочная стратегия — «План действий, предусматривающий конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, а также более активному внедрению российской продукции как на отечественном, так и на внешнем рынке».

Нужен также национальный центр компетенций, который должен будет определять приоритетные технологические направления развития микроэлектроники, отметил президент и подчеркнул роль государства: «Очевидно, что в этой отрасли без поддержки государства, без заказов госкомпаний сложно обеспечить стабильную работу предприятий на начальных этапах. Поэтому важно активно развивать механизмы, которые помогут максимально загрузить производственные мощности».

По мнению Путина, сократить затраты и время запуска новых производств помогут международные кооперационные связи и сотрудничество с зарубежными партнерами.