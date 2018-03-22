Совещание по развитию гражданской микроэлектроники провёл 20 марта президент России Владимир Путин — с докладом о состоянии и перспективах этого рынка выступил генеральный директор зеленоградского НИИМЭ и глава совета директоров «Микрона» Геннадий Красников. Обсуждали активизацию государства по поддержке производителей, технологическую независимость России и развитие новейших технологических направлений. Отрасли нужен долгосрочный план, заявил Путин.
В совещании участвовали представители кабинета министров, глава Ростеха Сергей Чемезов и руководитель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.
Совещание было закрытым, прокомментировали Zelenograd.ru в НИИМЭ — речь шла о вопросах поддержки рынка гражданской электроники, в том числе локализации производства электронной техники, а также активизации деятельности государства для развития рынка микроэлектроники. Рассматривались потенциальные рынки и возможные действия государства в области стимулирования развития рынка в перспективных областях: сети связи пятого поколения, интернет вещей, RFID-продукция и т. д.
«Собственные разработки и серийное производство продукции микроэлектроники — залог нашей технологической и технической независимости, база для инновационного развития экономики, повышения её конкурентоспособности» , — подчеркнул Путин. По его словам, для эффективного развития микроэлектроники нужна комплексная, долгосрочная стратегия — «План действий, предусматривающий конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, а также более активному внедрению российской продукции как на отечественном, так и на внешнем рынке».
Нужен также национальный центр компетенций, который должен будет определять приоритетные технологические направления развития микроэлектроники, отметил президент и подчеркнул роль государства: «Очевидно, что в этой отрасли без поддержки государства, без заказов госкомпаний сложно обеспечить стабильную работу предприятий на начальных этапах. Поэтому важно активно развивать механизмы, которые помогут максимально загрузить производственные мощности».
По мнению Путина, сократить затраты и время запуска новых производств помогут международные кооперационные связи и сотрудничество с зарубежными партнерами.
В отрасли работает 55 дизайн-центров и ряд промышленных производств, — «Микрон», «Ангстрем», предприятия госкорпорации «Ростех» , — но доля их гражданской продукции на внутреннем рынке электронной компонентной базы всего порядка 12%, констатировал президент. Объём всего внутреннего рынка гражданской микроэлектроники, по данным Путина — минимум 120 миллиардов рублей: «И, по мнению экспертов, в ближайшие десятилетия будет активно расти, в том числе с учетом цифровизации экономики, развития связи пятого поколения, интернета вещей и робототехники».
Действует госпрограмма «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы», среди её целевых показателей — 20% российских радиоэлектронных изделий на внутреннем рынке к 2015 году, 40% к 2025 году; освоение технологий производства чипов с топологическими нормами 32нм к 2018 году и 10нм к завершению программы.
На решение научных, технических, технологических задач в рамках госпрограммы уже потрачено более 62 миллиардов рублей из федерального бюджета и ещё более 35 миллиардов рублей внебюджетных средств, сообщил президент (суммарный предусмотренный объём финансирования программы почти 500 миллиардов рублей). Глава государства подвёл промежуточные итоги программы: конкурентоспособность отрасли повысилась, объём выпуска продукции радиоэлектроники с 2013 года вырос в 3,5 раза.
О том, что активная господдержка необходима для развития производства микроэлектронных компонентов гражданского применения, говорили в конце 2017 года на форуме «Микроэлектроника 2017». «Российская микроэлектроника традиционно подпитывается госзаказами на компоненты для специальных применений и „оборонки“» , — писал в обзоре форума ComputerWorld, опираясь на данные аналитиков Frost & Sullivan. Ведущие потребители в России — аэрокосмическая отрасль и предприятия оборонно-промышленного комплекса (45%), тогда как мировые продажи микроэлектроники в значительной степени ориентированы на гражданские сегменты экономики.
Для создания гражданского сектора отечественной микроэлектроники необходима активная государственная поддержка с учетом опыта наиболее развитых экономик мира, считают выступившие на форуме эксперты. За рубежом практикуют широкий спектр протекционистских мер — от налоговых льгот и инвестиций в исследования и разработки до формирования спроса на готовую продукцию, в которой применяются национальные электронные компоненты. Отечественные производители не первый год взывают к государству о введении аналогичных мер.
Зеленоградские «Микрон» и «Ангстрем» уже производят гражданские чипы. Гражданская продукция «Микрона» связана в основном с RFID-технологией — радиочастотными метками, которые активно используются в маркировке товаров, транспортных приложениях, электронных документах (паспорта, удостоверения личности, водительское удостоверение, полис ФОМС), банковских платежных системах. Среди заказчиков — крупные московские и федеральные структуры. «Это направления, в которых мы сейчас работаем и успешно конкурируем с продукцией зарубежного производства» , — рассказывал Геннадий Красников год назад в спецвыпуске «РГ».
На «Микроне» ориентируются и на новое массовое направление — микроэлектроника для интернета вещей, рассчитывая, что развитие в России цифровой экономики создаст новый сектор внутреннего рынка и выведет микроэлектронику «на новый виток».
«Два предыдущих скачка связаны с появлением ноутбуков, а потом смартфонов. Они создавали массовый спрос на однотипные цифровые чипы. Мировой рынок консолидировался по типам продуктов: кто-то занимался памятью, кто-то разработкой связных чипов, кто-то исключительно микропроцессорами. Следующий скачок в отрасли будет обусловлен развитием интернета вещей — умных устройств цифровой экономики. Благодаря развитию цифровой экономики наша микроэлектроника, а за ней и другие смежные отрасли имеют шанс на перезапуск» , — высказалась в недавнем интервью «БИТ» генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова.
Одно из гражданских направлений зеленоградского «Ангстрема» — компоненты силовой электроники.
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