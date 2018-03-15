В нашем салоне праздники не заканчиваются никогда. Поэтому мы приготовили для вас сюрприз — при каждом окрашивании Wella мы дарим вам подарок.
От Вас — нужно назвать кодовую фразу: «Я люблю Никор».
Дарим подарки с 15 марта до 15 апреля 2018 г.
*Количество подарков ограничено
Запись по тел. +7( 499)731-59-68, +7( 499)731-16-85
Зеленоград, корп.1204
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www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon
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всё для шитья, вязания
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