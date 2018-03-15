МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
В салоне красоты «Никор» праздники никогда не заканчиваются. Подарки с 15 марта 15.03.2018 Салон красоты «Никор» Реклама

В нашем салоне праздники не заканчиваются никогда. Поэтому мы приготовили для вас сюрприз — при каждом окрашивании Wella мы дарим вам подарок.

От Вас — нужно назвать кодовую фразу: «Я люблю Никор».

Дарим подарки с 15 марта до 15 апреля 2018 г.

*Количество подарков ограничено

Запись по тел. +7( 499)731-59-68, +7( 499)731-16-85
Зеленоград, корп.1204

Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях:

www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon

https://vk.com/nikorsalon

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Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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