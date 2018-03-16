МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Коттеджный поселок «Тихие зори» — комфорт и тишина на Истринском водохранилище 16.03.2018 КП «Тихие зори» Реклама

Коттеджный поселок на Пятницком шоссе «Тихие зори» станет идеальным выбором для тех, кому близки безупречный комфорт и тишина первозданной природы. Выбирая дома и земельные участки на Пятницком шоссе, вы получаете максимальные удобства в совокупности с возможностью ежедневно просыпаться под пение птиц, вдыхая чистейший лесной воздух.

Купить дом или участок на Пятницком шоссе в «Тихие зори» — это значит приобрести загородную недвижимость, которая имеет все слагаемые комфорта. Это продуманная инфраструктура, приветливые соседи, круглосуточная охрана, а также множество других составляющих высокого качества жизни. Здесь есть абсолютно все, что вы и ваша семья оцените по достоинству. Такие коттеджные поселки по Пятницкому шоссе, как «Тихие зори» — это долгожданный приют, в котором жизнь наполняется новыми красками, а люди вокруг миролюбивы и благожелательны. Здесь вы сможете ежедневно наблюдать, как восходит солнце, а ближе к ночи на небе появляются тысячи ярких звезд.

Это коттеджный поселок на Истринском водохранилище, которое расположено в шаговой доступности и является одним из самых живописных и экологичных мест Подмосковья. На берегу водоема можно полноценно отдохнуть, сняв накопившееся напряжение будней. Искрящаяся на солнце вода способствует релаксации, а безупречно оснащенная прибрежная зона идеально подходит для семейного отдыха.

Приобрести уютный дом в поселке «Тихие зори» очень просто. Для этого достаточно заглянуть к нам в офис, который находится там же. Мы расскажем о наиболее привлекательных предложениях и угостим вас чашечкой ароматного чая.

Жить с комфортом уже завтра — это просто!

Адрес сайта: https://woodmaster.online/

Почта: kushmantsev.maksim@mail.ru

Телефон: +7(495)222-65-30

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