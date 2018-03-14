Приходите на открытые уроки — бесплатно!!!



Программирование — это идеальное хобби для современных детей, которое заменяет пустую трату времени в гаджетах на полезные развивающие занятия, тренирующие логическое и креативное мышление и дающие старт увлечению, которое готовит детей к большому будущему!



Возраст успешных программистов и молодых IT предпринимателей с каждым годом уменьшается, начинать учиться программировать стоит с самого раннего возраста!



В детском IT-пространстве Кодология стартуют курсы обучения, на которых дети:

JUNIOR (6-7 лет) — знакомятся с азами программирования, построением логических связей в форме командной работы и мозгового штурма.

MIDDLE (8-9 лет) — отрабатывают навыки программирования с использованием типов данных, массивов, переменных и алгоритмов. Полученные теоретические и практические знания дети применяют для самостоятельного создания программ различной сложности, развивая воображение и логику.

HIGH (10-12 лет) — погружаются в изучение различных языков программирования. На 1 этапе ребята изучают среду программирования Pencil Code, на 2 этапе создают собственные приложения в Android App Inventor и на 3 этапе создают игры в среде программирования Construct 2.

SUPER (13-15 лет) — овладеют навыками HTML и CSS, изучат основы программирования на Small Basic и Python.