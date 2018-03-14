МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Сеть детских IT-школ «Кодология» приглашает на занятия по программированию 14.03.2018 Школа программирования «Кодология» Реклама

Вас научат тому, чему не учат в школе: программировать, создавать мобильные приложения, делать крутые сайты и многому другому!

Приходите на открытые уроки — бесплатно!!!

Программирование — это идеальное хобби для современных детей, которое заменяет пустую трату времени в гаджетах на полезные развивающие занятия, тренирующие логическое и креативное мышление и дающие старт увлечению, которое готовит детей к большому будущему!

Возраст успешных программистов и молодых IT предпринимателей с каждым годом уменьшается, начинать учиться программировать стоит с самого раннего возраста!

В детском IT-пространстве Кодология стартуют курсы обучения, на которых дети:

  • JUNIOR (6-7 лет) — знакомятся с азами программирования, построением логических связей в форме командной работы и мозгового штурма.
  • MIDDLE (8-9 лет) — отрабатывают навыки программирования с использованием типов данных, массивов, переменных и алгоритмов. Полученные теоретические и практические знания дети применяют для самостоятельного создания программ различной сложности, развивая воображение и логику.
  • HIGH (10-12 лет) — погружаются в изучение различных языков программирования. На 1 этапе ребята изучают среду программирования Pencil Code, на 2 этапе создают собственные приложения в Android App Inventor и на 3 этапе создают игры в среде программирования Construct 2.
  • SUPER (13-15 лет) — овладеют навыками HTML и CSS, изучат основы программирования на Small Basic и Python.

Вступите в нашу группу https://vk.com/codologia_zel и узнайте все новости первым!

Каждую неделю мы проводим открытые уроки, чтобы вы могли познакомиться с нами. Приходите к нам на открытые уроки-бесплатно.

Количество мест ограничено -предварительная запись обязательна.

Мы находимся: Зеленоград, корп.1651, 4 этаж, аудитория 415

https://vk.com/codologia_zel

Консультация по телефону: 8(929)621 79 60

Записаться на Open Day: http://codologia.ru/Zelenograd/

https://goo.gl/forms/FHmN1NF8swDhGGiN2

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Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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