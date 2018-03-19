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Каникулы станут незабываемыми, если провести их в «КидБурге» 19.03.2018 Кидбург Реклама

2018 год объявлен годом театра, и «КидБург» спешит присоединиться к этому чудесному событию! В период весенних каникул каждый юный гость города профессий сможет стать настоящей звездой и раскрыть свои творческие таланты.

Выступить на главной сцене с зажигательным танцем, исполнить песню, изготовить разноцветные театральные маски, доставить символ театра до адресата, самостоятельно придумать костюмы и головные уборы для премьеры — эти и многие другие активности ждут ребят во время весенних каникул!

Купить билет можно онлайн на сайте https://kidburg.ru/moscow/prices-promotions/.

Следите за новостями в группе Вконтакте https://vk.com/kidburg_msk и Instagram https://www.instagram.com/kidburg_ru/

Подробности по телефону +7 (495) 660-60-44.

Каникулы станут незабываемыми, если провести их в «КидБурге» !

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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