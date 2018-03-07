С марта можно будет отслеживать движение «скорой» по вызову, который поступил в мобильное приложение «Система-112». Вызов должен поступить тоже через мобильное приложение. Все областные автомобили экстренных оперативных служб оборудованы системой ГЛОНАСС, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергея Самолевского.

Мобильное приложение «112-МО» можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Приложение позволяет связаться со службой 112 — вызвать «скорую», пожарных или полицию — в два клика. Необходима регистрация с указанием личных данных — фамилии, имени, отчества, года рождения, контактного телефона. Жителям Москвы пока не предложили сервис по отслеживанию онлайн передвижения машин «скорой помощи».