С марта можно будет отслеживать движение «скорой» по вызову, который поступил в мобильное приложение «Система-112». Вызов должен поступить тоже через мобильное приложение. Все областные автомобили экстренных оперативных служб оборудованы системой ГЛОНАСС, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергея Самолевского.
Мобильное приложение «112-МО» можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Приложение позволяет связаться со службой 112 — вызвать «скорую», пожарных или полицию — в два клика. Необходима регистрация с указанием личных данных — фамилии, имени, отчества, года рождения, контактного телефона. Жителям Москвы пока не предложили сервис по отслеживанию онлайн передвижения машин «скорой помощи».
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