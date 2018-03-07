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Порог заболеваемости ОРВИ у детей в Солнечногорском районе снова резко превышен. В Зеленограде количество заболевших тоже увеличилось 07.03.2018 ZELENOGRAD.RU

На 36% превышен эпидемический порог «простудных» заболеваний у малышей до двух лет, на 40% - у детей от 3 до 6 лет в Солнечногорском районе — это самый худший показатель в Московской области. В Зеленограде на прошлой неделе заболели около 1900 человек, в основном дети.

По данным областного Роспотребнадзора, в связи с ОРВИ в Подмосковье закрыты более 60 групп в детских садах и классов в школах, в том числе в Солнечногорском районе и в городском округе Химки. В Зеленограде ситуация с ОРВИ стабильная, хотя на прошлой неделе заболело на 280 человек больше, чем на позапрошлой. Большинство из них дети, сообщили Zelenograd.ru в Роспотребнадзоре. Тем не менее, эпидемический порог заболевания не превышен, как и в целом по всей Москве. В соседнем Зеленограде Солнечногорском районе превышение пороговых уровней заболеваемости у детей фиксируется с октября прошлого года.

Зеленоградские родители отмечают, что типичная картина нынешней «простудной инфекции» — резкий подъем температуры у ребенка, достаточное быстрое её снижение после приёма жаропонижающих и противовирусных препаратов, а затем вялотекущий насморк и небольшая температура в течение недели.

Санитарные врачи по-прежнему рекомендуют для профилактики гриппа и ОРВИ вести здоровый образ жизни, тщательно мыть руки, правильно питаться и не контактировать с уже заболевшими людьми.

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