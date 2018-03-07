Давно замечено, что некоторые люди обладают особым умением выбрать для себя или другого человека прическу, одежду, элегантные аксессуары и тем самым порой добиваются невероятного результата. Благодаря смене прически человек буквально преображается, начинает выглядеть моложе, стройнее, увереннее. И сделать это поможет вам парикмахер-стилист. Именно такой мастер работает в салоне красоты «Хризантема». Ее зовут Чернова Ирина Валерьевна, она мастер по созданию стиля человека. Ирина Валерьевна не только приведет Вашу прическу в полный порядок, но и даст полную консультацию по возможному изменению Вашего имиджа с пояснениями и аргументами.
Как правило эта консультация включает в себя следующие советы: какая форма и длина стрижки подойдет именно вам. Какая техника окрашивания богато подчеркнет красоту ваших волос, в какой цветовой гамме должно быть выполнено окрашивание волос, чтобы подчеркнуть ваш природный тип колорита. Какие виды укладки подойдут для вашей природной текстуры волос. Мастер посоветует необходимый для ваших волос и кожи домашний уход, обязательно поэтапно объяснив, как правильно использовать эти продукты в домашних условиях.
Есть и «Счастливые дни» — на стрижку и уход за волосами по вторникам с 9 до 13 часов можно записаться к Ирине Валерьевне с 50% скидкой!
Вот несколько отзывов о парикмахере-стилисте Черновой Ирине Валерьевне:
«Огромное спасибо стилисту Ирине Черновой! Волшебные ручки замечательного мастера преобразили меня. Настолько прочувствовано настроение и продуман цвет волос! Я в восторге!!! С возвращением, Ирочка! Желаю много клиентов и процветания Вашему салону.» Воронцова Юлия
«Хочу выразить огромную благодарность стилисту по причёскам Ирине! Мягкий и грамотный подход к каждому клиенту!!! Очень довольна стрижкой!!! Великолепно! С благодарностью» Ирина Кобозова
«Ирочка очень внимательная и чуткая!!! С ней ВСЕГДА приятно встретиться и пообщаться в уютном салоне, сидя в мягком кресле. Всегда подскажет, посоветует самый лучший вариант!!! Спасибо!» Антонина
Зеленоград, корпус 1011
Запись по телефону: 8(499) 732-24-02
www.facebook.com/hrizantema1011.ru
vk.com/hrizantema1011
hrizantema1011.ru
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !