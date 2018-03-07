Есть и «Счастливые дни» — на стрижку и уход за волосами по вторникам с 9 до 13 часов можно записаться к Ирине Валерьевне с 50% скидкой!

Вот несколько отзывов о парикмахере-стилисте Черновой Ирине Валерьевне:

«Огромное спасибо стилисту Ирине Черновой! Волшебные ручки замечательного мастера преобразили меня. Настолько прочувствовано настроение и продуман цвет волос! Я в восторге!!! С возвращением, Ирочка! Желаю много клиентов и процветания Вашему салону.» Воронцова Юлия

«Хочу выразить огромную благодарность стилисту по причёскам Ирине! Мягкий и грамотный подход к каждому клиенту!!! Очень довольна стрижкой!!! Великолепно! С благодарностью» Ирина Кобозова

«Ирочка очень внимательная и чуткая!!! С ней ВСЕГДА приятно встретиться и пообщаться в уютном салоне, сидя в мягком кресле. Всегда подскажет, посоветует самый лучший вариант!!! Спасибо!» Антонина

Зеленоград, корпус 1011

Запись по телефону: 8(499) 732-24-02

www.facebook.com/hrizantema1011.ru

vk.com/hrizantema1011

hrizantema1011.ru