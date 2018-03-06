Заочная онлайн-олимпиада «РИТМ МИЭТ» для школьников 10-11 классов проходит в марте и апреле по 11 предметам и секциям. Ежегодная научно-практическая конференция «Творчество юных» состоится 15 апреля — заявки принимают до 25 марта, участвовать могут не только школьники, но и студенты, и молодые специалисты, ученые и аспиранты в возрасте до 35 лет. Школьники по итогам олимпиады «РИТМ МИЭТ» могут прибавить до 10 баллов к конкурсным баллам при поступлении в МИЭТ, участники конференции «Творчество юных» — до 8 баллов, как сообщает вуз.



Олимпиада «РИТМ-МИЭТ» проходит по следующим секциям — участвовать можно в любой из них или во всех: математика; физика; химия; информатика; робототехника; программирование; обществознание; экономика; политика и право; дизайн; английский язык.

Отборочный тур проводится онлайн на сайте olimp.miet.ru до 10 апреля, его победители примут участие в финальном туре, который состоится 16-25 апреля также онлайн.

Конференция «Творчество юных» в этом году пройдёт по десяти секциям: Электроника и электротехника; IT-технологии и связь; Химия, экология и рациональное природопользование; Технический дизайн и дизайн среды; Математика, экономика; Физика и физическая химия; Биология и медицина; Робототехника; Иностранный язык; «Мои первые шаги в науке» (для школьников 1-4 классов).

Выбирать для участия можно не только секцию, но и формат: защита научно-теоретического проекта (доклада) или защита научно-технического проекта. Участие бесплатное. Авторы докладов и проектов должны до 25 марта 2018 года отправить заявку.