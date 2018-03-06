Минимальная сумма для перевода на телефон — 2 рубля, на банковскую карту — 1000 рублей, деньги могут идти в течение трех суток, в зависимости от банка. Наличные деньги автоматы не выдают.

В Москве и ближайших городах Подмосковья терминалов «Монетной компании» десятки (карта). Поблизости от Зеленограда еще один работает в «Зеленопарке».