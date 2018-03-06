«Мелочь некуда девать? Приносите к нам менять!» — слоган «Монетной компании», первый терминал которой появился в Зеленограде в торговом центре «Столица» (корпус 2309). Деньги можно сдавать без сортировки, монетами от 1 копейки до 10 рублей, и переводить сумму на банковскую карту, на телефон или благотворительность. Комиссия составляет 11,9%.
Минимальная сумма для перевода на телефон — 2 рубля, на банковскую карту — 1000 рублей, деньги могут идти в течение трех суток, в зависимости от банка. Наличные деньги автоматы не выдают.
В Москве и ближайших городах Подмосковья терминалов «Монетной компании» десятки (карта). Поблизости от Зеленограда еще один работает в «Зеленопарке».
«Комсомольская правда» исследовала вопрос, где принимают мелкие монеты в Москве (кроме терминалов этим занимаются банки, правда, неохотно, многие с комиссией). «Проблема вся в том, что мелкие деньги оказались физически дороже своего номинала. — Поясняет эксперт. — И мелкие жулики собирают их в кучу и сдают на металл. И это выгодно! Но данная фирма работает под контролем Центробанка».
По словам экономиста — и по опыту каждого жителя России — самыми лишними оказались на сегодняшний день копеечные монеты: их не хотят принимать магазины и на них нельзя ничего купить. Но чтобы вывести их из оборота, нужно вводить поправки в Конституцию.
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