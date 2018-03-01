О проблеме рассказал на встрече в управе Старое Крюково сотрудник зеленоградской подстанции «скорой помощи». «Представьте, мы выезжаем на вызов к пациенту и каждый раз думаем, как бы кого-то не сбить, — сказал мужчина. — Особенно утром дурдом, когда учащиеся колледжа начинают выходить из набитого автобуса. Когда автобус едет в одну сторону, пешеходный переход сзади, когда в другую — спереди». Нужно или сделать второй переход, или перестроить остановки, сделать автобусные карманы. «Плетемся до старого моста», отметил медик.



Остановки «Корпус 856», «Корпус 814» и «Корпус 815» на Железнодорожной улице действительно расположены не по нормативам, с нарушением ГОСТов, признал сотрудник Центра организации дорожного движения, присутствовавший на встрече. Вопрос с их переносом будет решаться, но мешают проходящие здесь инженерные коммуникации. На пешеходных переходах сделают дополнительное освещение, а на выезде из дворов поставят знаки «Жилая зона».

Плюс, на выезде с подстанции на Железнодорожную поставят знак «Уступи дорогу», для приоритета проезда машин «скорой помощи». Выезжая от корпуса 856, расположенного возле подстанции, автовладельцы из-за деревьев не видят машины «скорой». Это тоже задерживает проезд медиков.