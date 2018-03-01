Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
«Скорая помощь» теряет время из-за неправильных остановок на Железнодорожной улице 01.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Машины «скорой помощи», выезжающие из подстанции в Малино, вынуждены ехать медленно, чтобы не сбить людей. Выходя из 21-го автобуса на Железнорожной улице, за 8 микрорайоном, люди переходят «зебру» не позади автобуса, а перед ним. Объезжающие автобус водители пешеходов не видят. «Мы каждый раз думаем, как бы кого-то не сбить, — говорят медики и просят сделать дополнительные переходы и автобусные карманы на остановках.

О проблеме рассказал на встрече в управе Старое Крюково сотрудник зеленоградской подстанции «скорой помощи». «Представьте, мы выезжаем на вызов к пациенту и каждый раз думаем, как бы кого-то не сбить, — сказал мужчина. — Особенно утром дурдом, когда учащиеся колледжа начинают выходить из набитого автобуса. Когда автобус едет в одну сторону, пешеходный переход сзади, когда в другую — спереди». Нужно или сделать второй переход, или перестроить остановки, сделать автобусные карманы. «Плетемся до старого моста», отметил медик.

Остановки «Корпус 856», «Корпус 814» и «Корпус 815» на Железнодорожной улице действительно расположены не по нормативам, с нарушением ГОСТов, признал сотрудник Центра организации дорожного движения, присутствовавший на встрече. Вопрос с их переносом будет решаться, но мешают проходящие здесь инженерные коммуникации. На пешеходных переходах сделают дополнительное освещение, а на выезде из дворов поставят знаки «Жилая зона».

Плюс, на выезде с подстанции на Железнодорожную поставят знак «Уступи дорогу», для приоритета проезда машин «скорой помощи». Выезжая от корпуса 856, расположенного возле подстанции, автовладельцы из-за деревьев не видят машины «скорой». Это тоже задерживает проезд медиков.

 Реклама
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Готовимся к лету вместе с Sport Energy. Новый фитнес-клуб открылся в 23 микрорайоне Объявления
Ювелирный салон «Диадема»: 8 марта — прекрасный повод побаловать себя и любимых Объявления
В медицинском центре «Медикал Профи» работает кабинет подологии. Специалист Никифорова Ольга Сергеевна Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама