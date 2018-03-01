Машины «скорой помощи», выезжающие из подстанции в Малино, вынуждены ехать медленно, чтобы не сбить людей. Выходя из 21-го автобуса на Железнорожной улице, за 8 микрорайоном, люди переходят «зебру» не позади автобуса, а перед ним. Объезжающие автобус водители пешеходов не видят. «Мы каждый раз думаем, как бы кого-то не сбить, — говорят медики и просят сделать дополнительные переходы и автобусные карманы на остановках.
О проблеме рассказал на встрече в управе Старое Крюково сотрудник зеленоградской подстанции «скорой помощи». «Представьте, мы выезжаем на вызов к пациенту и каждый раз думаем, как бы кого-то не сбить, — сказал мужчина. — Особенно утром дурдом, когда учащиеся колледжа начинают выходить из набитого автобуса. Когда автобус едет в одну сторону, пешеходный переход сзади, когда в другую — спереди». Нужно или сделать второй переход, или перестроить остановки, сделать автобусные карманы. «Плетемся до старого моста», отметил медик.
Остановки «Корпус 856», «Корпус 814» и «Корпус 815» на Железнодорожной улице действительно расположены не по нормативам, с нарушением ГОСТов, признал сотрудник Центра организации дорожного движения, присутствовавший на встрече. Вопрос с их переносом будет решаться, но мешают проходящие здесь инженерные коммуникации. На пешеходных переходах сделают дополнительное освещение, а на выезде из дворов поставят знаки «Жилая зона».
Плюс, на выезде с подстанции на Железнодорожную поставят знак «Уступи дорогу», для приоритета проезда машин «скорой помощи». Выезжая от корпуса 856, расположенного возле подстанции, автовладельцы из-за деревьев не видят машины «скорой». Это тоже задерживает проезд медиков.
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