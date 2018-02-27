Имплантат — искусственный корень зуба, который служит опорой для установки несъемных и съемных зубных протезов.

С помощью имплантатов можно восстановить любое количество отсутствующих зубов. Собственно, именно качественное протезирование зубов и есть цель установки зубных имплантатов. При этом, новые зубы будут естественно выглядеть и полноценно выполнять жевательную функцию.

Зубные имплантаты уже давно и прочно вошли в практику стоматологов-хирургов и ортопедов. Имплантация зубов сегодня — самый надежный и эффективный способ восстановления утерянных зубов!

Имплантаты AlphaBio:

Широко известно, что система здравоохранения Израиля считается одной из лучших в мире, и в области имплантологии страна также занимает одну из лидирующих позиций по качеству производимой продукции.

Компания Alpha BIO была основана в 1988 году. В самом Израиле она занимает больше половины стоматологического рынка, и в России данный бренд тоже является одним из наиболее популярных.