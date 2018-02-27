МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Стоматологическая клиника «Стар» предлагает установку импланта AlphaBio со скидкой 10000 рублей 27.02.2018 Стоматологическая клиника «Стар» Реклама

С 1 по 31 марта стоматологическая клиника «Стар» предлагает Вам воспользоваться уникальным предложением — скидка 10000 рублей на установку любого имплантата AlphaBio (Израиль).

Имплантат — искусственный корень зуба, который служит опорой для установки несъемных и съемных зубных протезов.

С помощью имплантатов можно восстановить любое количество отсутствующих зубов. Собственно, именно качественное протезирование зубов и есть цель установки зубных имплантатов. При этом, новые зубы будут естественно выглядеть и полноценно выполнять жевательную функцию.

Зубные имплантаты уже давно и прочно вошли в практику стоматологов-хирургов и ортопедов. Имплантация зубов сегодня — самый надежный и эффективный способ восстановления утерянных зубов!

Имплантаты AlphaBio:

Широко известно, что система здравоохранения Израиля считается одной из лучших в мире, и в области имплантологии страна также занимает одну из лидирующих позиций по качеству производимой продукции.

Компания Alpha BIO была основана в 1988 году. В самом Израиле она занимает больше половины стоматологического рынка, и в России данный бренд тоже является одним из наиболее популярных.

Преимущества:

  • Использование чистого титана (без примесей);
  • Особая шероховатая микропористая поверхность;
  • Конический дизайн;
  • Специальная резьба;
  • Ассортимент видов и размеров;
  • Индивидуальная стерильная упаковка;
  • Соотношение: цена-качество!

Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы в часы работы клиники «Стар» (ежедневно с 8 до 21) на бесплатной консультации либо по телефонам +7(499)734-03-53; +7(499)734-05-53.

Стоматологическая клиника «Стар» — качество и комфорт с 1997 года!

http://farmastock.ru/

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