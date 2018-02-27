С 1 по 31 марта стоматологическая клиника «Стар» предлагает Вам воспользоваться уникальным предложением — скидка 10000 рублей на установку любого имплантата AlphaBio (Израиль).
Имплантат — искусственный корень зуба, который служит опорой для установки несъемных и съемных зубных протезов.
С помощью имплантатов можно восстановить любое количество отсутствующих зубов. Собственно, именно качественное протезирование зубов и есть цель установки зубных имплантатов. При этом, новые зубы будут естественно выглядеть и полноценно выполнять жевательную функцию.
Зубные имплантаты уже давно и прочно вошли в практику стоматологов-хирургов и ортопедов. Имплантация зубов сегодня — самый надежный и эффективный способ восстановления утерянных зубов!
Имплантаты AlphaBio:
Широко известно, что система здравоохранения Израиля считается одной из лучших в мире, и в области имплантологии страна также занимает одну из лидирующих позиций по качеству производимой продукции.
Компания Alpha BIO была основана в 1988 году. В самом Израиле она занимает больше половины стоматологического рынка, и в России данный бренд тоже является одним из наиболее популярных.
Преимущества:
- Использование чистого титана (без примесей);
- Особая шероховатая микропористая поверхность;
- Конический дизайн;
- Специальная резьба;
- Ассортимент видов и размеров;
- Индивидуальная стерильная упаковка;
- Соотношение: цена-качество!
Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы в часы работы клиники «Стар» (ежедневно с 8 до 21) на бесплатной консультации либо по телефонам +7(499)734-03-53; +7(499)734-05-53.
Стоматологическая клиника «Стар» — качество и комфорт с 1997 года!
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