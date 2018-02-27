Подарочные сертификаты можно приобрести на однодневные мастер-классы по живописи, а также на длительные курсы.
4 марта студия «Палитра увлечений» приглашает вас на следующие курсы и мастер-классы:
- В 10.00 — мастер-класс по живописи мастихином «с нуля» «Весенний букет».
Вас ждет пошаговое написание картины под руководством профессионального художника-педагога, приятная творческая атмосфера в кругу единомышленников, эмоциональная разгрузка, а в завершение — красивая картина, написанная вами!
Стоимость участия 2500 руб., по системе «все включено». При оплате более чем за 3 дня до начала мастер-класса — 2200 руб.
Для многодетных семей — 1500 руб.
Запись на занятие по телефону: 8(495)763-86-15
- В 14.00 начинается курс «Сладкий скетчинг маркерами».
На курсе мы разберем разные текстуры. Вы узнаете что такое спиртовые маркеры, их свойства и преимущества.На какой бумаге ими рисуют. Как делать плавные переходы и градиент. Как создавать объем объектов. Откуда берется свет. И как сделать работу более реалистичной.
Курс рассчитан на 8 занятий. Продолжительность занятия — 3 ак.часа. Занятия проходят каждое первое и третье воскресенье месяца, с 14.00.
Стоимость абонемента в месяц (2 занятия) — 2500 руб. Можно посетить одно занятие — 1600 руб. (включая материалы)
Предварительная запись на курс обязательна: 8(495)763-86-15 или 8(916)583-42-37
Наш новый адрес студии: Зеленоград, корп. 1650, 2 подъезд, 3 этаж.
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