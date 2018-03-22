— Как у многих других семейных людей, свободного времени у меня не то чтобы много, однако если планировать определённые события заранее, можно найти для волонтёрства несколько часов в определённый день недели. Если вижу в чате подходящий запрос — пишу,что готова прийти. Могу предложить сотворить что-нибудь эдакое. Но, планируя творческое занятие, всегда нужно оценивать, смогут ли пациенты полноценно в нём поучаствовать, понадобятся ли другие волонтёры, чтобы побыть чьими-то «руками».

Могу прийти, чтобы составить компанию по игре в лото. Бывают такие дни, когда, например, часть персонала хосписа проходит обучение, а обслуживать пациентов всё равно нужно: сменить постельное бельё, покормить кого-то, что-то принести. Если кто-то нуждается в помощи, и тебе по силам эту помощь оказать, то здесь и рассуждать нечего — иди и делай.

Организация творческих занятий для меня, конечно, интереснее. Да и привычнее — почти как к уроку подготовиться: продумать, подобрать материалы, максимально облегчить этапы предстоящей работы (например, заранее вырезать по шаблонам заготовки). Всегда стараюсь придумать темы, которые заинтересуют, увлекут, понравятся. Мы складывали розы из кленовых листьев, шили из фетра подставки под горячее, занимались декупажем на деревянных заготовках, составляли чайные композиции…

В процессе занятия важно «держать руку на пульсе»: кто-то может быстро устать, кто-то излишне критично отнесётся к своим способностям — все эти моменты нужно отслеживать, чтобы вовремя помочь человеку. Важно, чтобы всем участникам процесса было хорошо, чтобы люди вернулись в палаты не только с поделкой в руках, но и с массой положительных эмоций. Так и получается. И это здорово!

Моё волонтёрство в хосписе началось с цветов, вернее, с заметки на портале Zelenograd.ru о том, что в хоспис можно приносить цветы. Лето. Дача. Цветы были. Я привезла их в хоспис раз, другой, а потом, в один из приездов, встретилась с координатором волонтёров. Помню, она внимательно посмотрела — на меня, на банки с компотом и вареньем (мы привезли их на праздник осени) — затем чуть наклонила голову набок и сказала: «А по вам и не скажешь, что вы умеете компоты закрывать…» Это прозвучало так неожиданно, так забавно. И зацепило меня: я ведь почти как кот Матроскин, только я не только крестиком, но ещё и тамбурным швом, и лентами вышивать умею. В общем, диалог получился занятный, и через пару недель я уже пришла проводить рукодельное занятие с пациентами.

Что мне помогает работать в хосписе? Когда бы я ни появилась там, со стопкой масленичных блинов для росписи или с готовностью менять больным полотенца и оказывать прочую помощь, все его сотрудники — охранник, медицинский персонал, уборщица — приветливы и предельно корректны в общении. Я даже представить себе не могу, чего это стоит им, имеющим дело с человеческими капризами (да, пациенты хосписа могут позволить себе капризы), болью, смертью…

А еще, очутившись в этой атмосфере, со всеми её особенностями и порядками, я услышала и со временем поняла фразу: «Хоспис — это про жизнь». Раньше мне думалось, что пребывание здесь — это финальная и весьма печальная стадия жизни. Для меня было откровением узнать, что, например, некоторые больные ложатся сюда на время прохождения обследования, затем выписываются и возвращаются домой. Один из пациентов (мы вместе с ним делали креативные бутерброды, а потом вместе ели их и, конечно, разговорились) расспросил меня о волонтёрской работе, а затем рассказал о своём пребывании в хосписе: «Позвонили мне как-то, пригласили, потом через какое-то время ещё раз; я сначала отказывался, а теперь смотрю — нормальное место, жить можно». Вот так ломаются стереотипы. Мои в том числе.

Конечно, с одной стороны, волонтёрское движение в России сейчас набирает обороты; направлений, где можно приложить свои силы, много: от помощи в поиске пропавших людей до ухода за животными в приютах. С другой — при всей кажущейся простоте попадания в ряды добровольцев велика вероятность обратного процесса. Волонтёрство — это работа на добровольных началах. В ней очень важно научиться правильно определять свои возможности (материальные, физические, душевные), чтобы потом не чувствовать себя «у разбитого корыта»; спросить «а что же я получил взамен потраченного времени и сил?» будет не с кого. А рассчитать всё наперёд бывает непросто.

Например, в этом году на Масленицу, помимо привычной стопки блинов сыну в сад (дочь готовит для школьного праздника сама, и это очень облегчает жизнь) я пекла ещё одну — для пациентов хосписа. Две больших миски теста, два вечера у плиты с половником и сковородками. Плюс походы по нескольким магазинам в поисках съедобных «рисовашек». И всё равно я не учла того, что в хосписе есть пациенты с сахарным диабетом, которым есть мою выпечку попросту нельзя. Хорошо, что координатор об этом подумала и выдала специально припасённую для таких случаев коробочку со сладостями.

Когда речь идёт о волонтёрстве в хосписе, воображение услужливо выдаёт картинку добровольной сиделки, кормящей пациента с ложечки, или нечто подобное. Это может оттолкнуть — у каждого из нас свои пороги, которые мы не можем переступить, свои фобии, свои «пунктики». Но здесь нужно мыслить шире. Волонтёрство в данном случае — это и помочь в организации концерта (например, привезти артиста из Москвы), и расчистить от снегопада площадку перед подъездом, и принести какие-нибудь полезности для «тележки радости», да хотя бы просто прийти почистить аквариум у недавно поселившихся в холле хосписа черепах. Их, между прочим, очень любят разглядывать и пациенты, и навещающие их люди.

Есть в Зеленограде «Волонтёрская мастерская» — инициативная группа людей, сотрудничающая с хосписом с 2013 года. Они отливают из гипса различные фигуры (обычно это копии древних изображений из различных культур) и расписывают их вместе с пациентами. Ещё готовят подарки к праздникам. На Новый год, например, сотрудники хосписа получили чудесных расписных гипсовых гномов. Семьдесят штук. Это большой объём работы, причём работы достаточно кропотливой. В создании и росписи гномов мог поучаствовать любой желающий. Я бывала на этих занятиях не единожды и всегда с большим удовольствием.

Представьте: вечером, после работы, собраться за столом, взять в руки кисточку и под приятную музыку и неспешные разговоры (организаторы всегда готовят ароматный чай и какие-нибудь вкусности) заняться творчеством. Настоящая арт-терапия. Мои знакомые, которых я зазывала на роспись, приходили не один раз и готовы приходить ещё.

Волонтёрство — это необязательно непосредственная помощь тому или иному человеку. Вариантов добрых дел немало. Беритесь за то, что вам по силам.