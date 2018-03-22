Почти год зеленоградский хоспис и его пациентов опекает благотворительный фонд «Вера», лозунг которого «Хоспис — это про жизнь». Пациентам помогают жить, ищут, как порадовать больных, их близких и медиков, которые постоянно работают с самыми тяжелыми заболеваниями. Идеи и работу волонтёров координатор фонда «Вера» обсуждает вместе с ними в общем чате и в соцсетях (Facebook, ВКонтакт): какие будут праздники и мероприятия, в какие дни может понадобиться помощь добровольцев.
О том, кто и почему становится волонтёром хосписа, Zelenograd.ru попросил рассказать самих волонтёров. А также о том, что их поддерживает в это работе, какие в ней были истории и впечатления, и — может ли волонтёром стать каждый, или для этого нужно призвание и особый талант.
Ирине 44 года, она сейчас безработная, в хосписе помогает в основном с уборкой, стараясь выбирать для этого полностью свободные дни — чтобы помощь была более продуктивной.
— С пациентами я ещё мало времени проводила, но очень хочу научиться помогать персоналу. Как я решила стать волонтёром? Это долгая история. Я знаю, как важно внимание и поддержка больному, как важно видеть радость в глазах уходящего человека, и это реально сделать, нужно только захотеть. Это и есть главная причина моего желания быть волонтёром.
Каждый раз, выходя из хосписа, я для себя выношу что-то новое и интересное, там столько позитива, столько мудрости и жизни. Думаю, волонтёром может стать каждый — я вообще не назвала бы это волонтёрством. За каждое посещение хосписа ты получаешь плату: мудрость, любовь, радость. И выходишь очень богатым человеком.
Марина — педагог по образованию, ей 37 лет, и сейчас она получает ещё одно образование. Она проводит в хосписе мастер-классы по рукоделию или просто оказывает всякую посильную помощь, если возникает такая необходимость и для этого находится свободное время.
— Как у многих других семейных людей, свободного времени у меня не то чтобы много, однако если планировать определённые события заранее, можно найти для волонтёрства несколько часов в определённый день недели. Если вижу в чате подходящий запрос — пишу,что готова прийти. Могу предложить сотворить что-нибудь эдакое. Но, планируя творческое занятие, всегда нужно оценивать, смогут ли пациенты полноценно в нём поучаствовать, понадобятся ли другие волонтёры, чтобы побыть чьими-то «руками».
Могу прийти, чтобы составить компанию по игре в лото. Бывают такие дни, когда, например, часть персонала хосписа проходит обучение, а обслуживать пациентов всё равно нужно: сменить постельное бельё, покормить кого-то, что-то принести. Если кто-то нуждается в помощи, и тебе по силам эту помощь оказать, то здесь и рассуждать нечего — иди и делай.
Организация творческих занятий для меня, конечно, интереснее. Да и привычнее — почти как к уроку подготовиться: продумать, подобрать материалы, максимально облегчить этапы предстоящей работы (например, заранее вырезать по шаблонам заготовки). Всегда стараюсь придумать темы, которые заинтересуют, увлекут, понравятся. Мы складывали розы из кленовых листьев, шили из фетра подставки под горячее, занимались декупажем на деревянных заготовках, составляли чайные композиции…
В процессе занятия важно «держать руку на пульсе»: кто-то может быстро устать, кто-то излишне критично отнесётся к своим способностям — все эти моменты нужно отслеживать, чтобы вовремя помочь человеку. Важно, чтобы всем участникам процесса было хорошо, чтобы люди вернулись в палаты не только с поделкой в руках, но и с массой положительных эмоций. Так и получается. И это здорово!
Моё волонтёрство в хосписе началось с цветов, вернее, с заметки на портале Zelenograd.ru о том, что в хоспис можно приносить цветы. Лето. Дача. Цветы были. Я привезла их в хоспис раз, другой, а потом, в один из приездов, встретилась с координатором волонтёров. Помню, она внимательно посмотрела — на меня, на банки с компотом и вареньем (мы привезли их на праздник осени) — затем чуть наклонила голову набок и сказала: «А по вам и не скажешь, что вы умеете компоты закрывать…» Это прозвучало так неожиданно, так забавно. И зацепило меня: я ведь почти как кот Матроскин, только я не только крестиком, но ещё и тамбурным швом, и лентами вышивать умею. В общем, диалог получился занятный, и через пару недель я уже пришла проводить рукодельное занятие с пациентами.
Что мне помогает работать в хосписе? Когда бы я ни появилась там, со стопкой масленичных блинов для росписи или с готовностью менять больным полотенца и оказывать прочую помощь, все его сотрудники — охранник, медицинский персонал, уборщица — приветливы и предельно корректны в общении. Я даже представить себе не могу, чего это стоит им, имеющим дело с человеческими капризами (да, пациенты хосписа могут позволить себе капризы), болью, смертью…
А еще, очутившись в этой атмосфере, со всеми её особенностями и порядками, я услышала и со временем поняла фразу: «Хоспис — это про жизнь». Раньше мне думалось, что пребывание здесь — это финальная и весьма печальная стадия жизни. Для меня было откровением узнать, что, например, некоторые больные ложатся сюда на время прохождения обследования, затем выписываются и возвращаются домой. Один из пациентов (мы вместе с ним делали креативные бутерброды, а потом вместе ели их и, конечно, разговорились) расспросил меня о волонтёрской работе, а затем рассказал о своём пребывании в хосписе: «Позвонили мне как-то, пригласили, потом через какое-то время ещё раз; я сначала отказывался, а теперь смотрю — нормальное место, жить можно». Вот так ломаются стереотипы. Мои в том числе.
Конечно, с одной стороны, волонтёрское движение в России сейчас набирает обороты; направлений, где можно приложить свои силы, много: от помощи в поиске пропавших людей до ухода за животными в приютах. С другой — при всей кажущейся простоте попадания в ряды добровольцев велика вероятность обратного процесса. Волонтёрство — это работа на добровольных началах. В ней очень важно научиться правильно определять свои возможности (материальные, физические, душевные), чтобы потом не чувствовать себя «у разбитого корыта»; спросить «а что же я получил взамен потраченного времени и сил?» будет не с кого. А рассчитать всё наперёд бывает непросто.
Например, в этом году на Масленицу, помимо привычной стопки блинов сыну в сад (дочь готовит для школьного праздника сама, и это очень облегчает жизнь) я пекла ещё одну — для пациентов хосписа. Две больших миски теста, два вечера у плиты с половником и сковородками. Плюс походы по нескольким магазинам в поисках съедобных «рисовашек». И всё равно я не учла того, что в хосписе есть пациенты с сахарным диабетом, которым есть мою выпечку попросту нельзя. Хорошо, что координатор об этом подумала и выдала специально припасённую для таких случаев коробочку со сладостями.
Когда речь идёт о волонтёрстве в хосписе, воображение услужливо выдаёт картинку добровольной сиделки, кормящей пациента с ложечки, или нечто подобное. Это может оттолкнуть — у каждого из нас свои пороги, которые мы не можем переступить, свои фобии, свои «пунктики». Но здесь нужно мыслить шире. Волонтёрство в данном случае — это и помочь в организации концерта (например, привезти артиста из Москвы), и расчистить от снегопада площадку перед подъездом, и принести какие-нибудь полезности для «тележки радости», да хотя бы просто прийти почистить аквариум у недавно поселившихся в холле хосписа черепах. Их, между прочим, очень любят разглядывать и пациенты, и навещающие их люди.
Есть в Зеленограде «Волонтёрская мастерская» — инициативная группа людей, сотрудничающая с хосписом с 2013 года. Они отливают из гипса различные фигуры (обычно это копии древних изображений из различных культур) и расписывают их вместе с пациентами. Ещё готовят подарки к праздникам. На Новый год, например, сотрудники хосписа получили чудесных расписных гипсовых гномов. Семьдесят штук. Это большой объём работы, причём работы достаточно кропотливой. В создании и росписи гномов мог поучаствовать любой желающий. Я бывала на этих занятиях не единожды и всегда с большим удовольствием.
Представьте: вечером, после работы, собраться за столом, взять в руки кисточку и под приятную музыку и неспешные разговоры (организаторы всегда готовят ароматный чай и какие-нибудь вкусности) заняться творчеством. Настоящая арт-терапия. Мои знакомые, которых я зазывала на роспись, приходили не один раз и готовы приходить ещё.
Волонтёрство — это необязательно непосредственная помощь тому или иному человеку. Вариантов добрых дел немало. Беритесь за то, что вам по силам.
Инне 38 лет, она журналист и пиарщик. Приходит в хоспис раз в неделю на два-три часа и помогает с тем, что оказывается актуальным — участвует в мастер-классах, играх, концертах для пациентов. Случалось и лестницы мыть, и бельё менять, и угощение раздавать, рассказывает она.
— Меня давно интересовала жизнь хосписа, было сочувствие к тяжелобольным. Я разделяю философию паллиативной помощи, пробовала волонтерство в других фондах… В зеленоградский хоспис меня привела публикация Zelenograd.ru. Спасибо вам! Было чудесное июньское утро. Я прочитала обращение прошлого координатора Виты Филипас о том, что в хосписе нужны живые цветы и помощь волонтеров. И поехала знакомиться, купив по дороге сиреневый букет. Волновалась. Когда я пришла в хоспис, мне показалось добрым знаком то, что на Вите было платье в фиолетовых тонах. И что почти одновременно со мной Марина привезла целую корзину цветов со своей дачи, они были тоже в фиолетово-сиреневой гамме… Мы сделали букеты и расставили их по постам… общались, улыбались… медсестры благодарили. Это был незабываемый день, я поняла, что нашла единомышленников.
Мне кажется, что волонтерство даёт нам возможность стать чуточку лучше. Я верю в то, что это очень нужно. Мне нравится разнообразие дел. И сама идея, конечно.
Впечатлений за полгода накопилось много. Я вспоминаю людей, которых больше не увижу. Сохраняю их в своем сердце, если это не звучит высокопарно. Самая смешная история — про пони. Она приехала к нам в хоспис повеселить пациентов. Мы пошли по палатам. Реакция у всех была одна — умиление и восторг. А моя задача была ходить за пони с ведром, на всякий случай. Мне объяснили, что перед этим случаем она поднимет хвост, и вот я внимательно следила за хвостом. Но при этом видела эмоции на лицах пациентов. Это было так трогательно! Они гладили маленькую лошадку, давали ей вкусненькое, ласково разговаривали с ней, тянули руки… даже те, кто почти не мог шевелиться и общаться. Такая нежность!
Я тоже думаю, что помочь хоспису может каждый, хотя бы иногда. Не у всех есть время на регулярную деятельность, мне повезло, я работаю на полставки. Но можно же просто привезти цветы, шарики, вкусное, что-то для тележки радости… Отвезти на своей машине пациента домой… Чем больше мы сделаем добра, тем лучше станет этот мир! Если честно, я хочу заслужить хорошее отношение к себе и к своим близким в старости, в немощи… может быть, волонтерство это наш шанс.
Фонд помощи хосписам «Вера» работает с 2006 года для того, чтобы каждому человеку в России, независимо от его возраста, места жительства и достатка была доступна профессиональная и милосердная помощь в конце жизни. Фонд поддерживает хосписы по всей стране, адресно помогает неизлечимо больным взрослым и детям; обучает персонал хосписов; издает литературу для медиков, пациентов и родственников; содействует системному развитию паллиативной помощи; информирует общество о том, что человеку можно помочь — даже если его нельзя вылечить.
«Волонтёры в хосписах помогают создать домашнюю атмосферу, приходят помочь медсёстрам в уходе за пациентами, организовывают концерты, дни красоты, прогулки в саду. Они ухаживают за животными и растениями в хосписе. В хосписе нет мелочей: обычно волонтёры делают очень простые вещи — моют, гладят, убирают — только так получается сохранить чистоту, комфорт и уют» , — сообщает фонд.
Добровольцев приглашают записаться на ознакомительную встречу. Такую встречу фонд может провести и в Зеленограде, если наберется несколько желающих.
Фонд существует на благотворительные пожертвования компаний и частных лиц. Помочь фонду можно, отправив sms с суммой пожертвования на короткий номер 9333 или другими способами. В зеленоградском хосписе с благодарностью примут подарки для пациентов к Пасхе: цветы, конфеты, куличи в заводской упаковке.
Предварительно согласовать встречу, узнать подробности и задать все вопросы можно по телефону 8(985)346-8382 или ВКонтакте (координатор фонда «Вера» в Зеленограде Светлана Александрова), а также по электронной почте vera.volunteers@gmail.com (Команда волонтёрского проекта фонда «Вера»).
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