Весна, любовь, пробуждение жизни и природы — прекрасный повод вспомнить о себе. Вспомнить, что нам хочется красоты, заботы, внимания, и даже… подарков.

Авторский коллектив уникальных специалистов, врачей косметологов, парикмахеров-стилистов и мастеров ногтевого сервиса Косметологического центра «Хризантема» разработал в конце 2017 специальные программы коррекции фигуры и программы ухода за лицом и фигурой для людей, которые ценят свое время, считают деньги и добиваются лучших результатов. Эти программы имели ошеломляющий успех. К нам обратились наши клиенты с просьбой повторить данную акцию.