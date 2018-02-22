МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Неделя красоты к 8 марта в косметологическом центре «Хризантема» 22.02.2018 Косметологический центр «Хризантема» Реклама

Весна, любовь, пробуждение жизни и природы — прекрасный повод вспомнить о себе. Вспомнить, что нам хочется красоты, заботы, внимания, и даже… подарков.

Авторский коллектив уникальных специалистов, врачей косметологов, парикмахеров-стилистов и мастеров ногтевого сервиса Косметологического центра «Хризантема» разработал в конце 2017 специальные программы коррекции фигуры и программы ухода за лицом и фигурой для людей, которые ценят свое время, считают деньги и добиваются лучших результатов. Эти программы имели ошеломляющий успех. К нам обратились наши клиенты с просьбой повторить данную акцию.

С 23 февраля 2018 года Салон «Хризантема» объявляет специальную акцию к 8 марта! Врачи косметологи после подробной консультации составят специально для вас программу восстановления контуров лица или силуэта тела по специальной цене.

Пакетные предложения на услуги.

  • Микротоковая терапия: 5 процедур — 7500 руб, (стандартная цена 10000)
  • 10 процедур — 10000 руб. (стандартная цена 20 000)
  • RF-терапия (лицо, шея, декольте): 5 процедур — 10000 руб, 10 процедур — 15000 руб.
  • Массаж лица на аппарате ICOONE: 5 процедур — 10000 руб, (стандартная цена 14000) 10 процедур — 15000 руб, (стандартная цена 28000 руб.)
  • Электромезотерапия — на базе икры и колагена: 5 процедур — 6000 руб, (стандартная цена 9 000), 10 процедур — 10000 руб, (стандартная цена 18000). На базе препарата Follement: 5 процедур — 7500 руб, (стандартная цена 10000), 10 процедур — 11000 руб (стандартная цена 20000 руб.)
  • Авторская программа коррекции фигуры ультразвук+электромиостимуляция: 5+5 процедур — 10 000 руб, (стандартная цена 14 000), 10+10 процедур — 18 000 руб (стандартная цена 28 000).

Авторская программа коррекции фигуры включает в себя липолиз (расщепление жировой ткани) на аппарате ультразвуковой коррекции ULTRA BF36 и лимфодренаж на аппарате электромиостимуляции GEZATONE.

В результате вы получите уменьшение объемов проблемных зон, стройный силуэт за короткий срок и очень хорошее настроение от проведенной процедуры и общения с нашими врачами-косметологами.

С Наступающей весной, милые женщины, будьте и оставайтесь всегда неповторимыми и любимыми!

Зеленоград, корпус 1011

Телефон: 8(499) 732-24-02

www.facebook.com/hrizantema1011.ru
vk.com/hrizantema1011
hrizantema1011.ru

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