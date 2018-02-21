Плановых отмен электричек Ленинградского направления с 14 июня по 15 июля, в дни финальных матчей Чемпионата мира по футболу, не будет. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию. В период Чемпионата электрички будут ходить по нормативному графику без каких-либо плановых отмен и изменений в расписании. Будут ли внеплановые отмены, не сообщают.

Назначат даже дополнительные поезда Москва-Подсолнечная, Москва-Клин. Они будут ходить 27 июня, 3 и 11 июля в течение четырех часов после окончания матчей в обоих направлениях с интервалом 30-40 минут.

Чемпионат откроется 14 июня матчем в Лужниках, здесь же состоится финал 15 июля. 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля матчи пройдут на стадионе «Спартак» («Открытие Арена»), 17, 26 июня, 1 и 11 июля в Лужниках. Также матчи чемпионата мира пройдут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Сочи, Калининграде, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. РЖД запустит около 600 дополнительных поездов для перевозки болельщиков, в том числе двухэтажных на направлении Москва — Санкт-Петербург.