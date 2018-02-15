Авария произошла в четверг утром, в 10:23, на Пятницком шоссе в районе санатория «Энергия». Как сообщил очевидец, ехавший в другом автобусе, столкновение было лобовое. Легковую машину Lada Largus от удара выбросило на обочину. На место ДТП приехали пожарная машина и «скорая помощь». Также подъехала машина МЧС, чтобы вскрывать легковую машину.

Медики предварительно дигностировали водителю «Лады» перелом бедра. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали.