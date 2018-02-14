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Нет строго определенных стандартов, можно заказать любые размеры фасадов мебели без минимального заказа. Более 50 вариантов и 300 цветов. 100% гарантия качества !

Осуществляется замер, изготовление и монтаж фасадов под ключ.

У вас есть возможность обновить кухню, заменив только фасады, это дешевле на 70% чем новая кухня.

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Новая жизнь вашей кухни! Мебельные фасады от производителя!

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