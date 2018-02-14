Компания «Гармония-М» специализируется в изготовлении мебельных фасадов с 2009 года. Производит фасады из массива дуба и ясеня, в пленке ПВХ, пластике, шпоне, эмали.
Качество продукции проверено тысячами покупателей и компаниями партнерами производителей мебели.
Нет строго определенных стандартов, можно заказать любые размеры фасадов мебели без минимального заказа. Более 50 вариантов и 300 цветов. 100% гарантия качества !
Осуществляется замер, изготовление и монтаж фасадов под ключ.
У вас есть возможность обновить кухню, заменив только фасады, это дешевле на 70% чем новая кухня.
По всем вопросам звоните по тел. +7(495)784-21-49; +7(977)-791-85-81
Новая жизнь вашей кухни! Мебельные фасады от производителя!
Подробная информация на сайте: http://garmonyfasad.ru/
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