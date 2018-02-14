МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Компания «Гармония-М» — изготовление и замена мебельных фасадов для вашей кухни 14.02.2018 Компания «Гармония-М» Реклама

Компания «Гармония-М» специализируется в изготовлении мебельных фасадов с 2009 года. Производит фасады из массива дуба и ясеня, в пленке ПВХ, пластике, шпоне, эмали.

Качество продукции проверено тысячами покупателей и компаниями партнерами производителей мебели.
Нет строго определенных стандартов, можно заказать любые размеры фасадов мебели без минимального заказа. Более 50 вариантов и 300 цветов. 100% гарантия качества !

Осуществляется замер, изготовление и монтаж фасадов под ключ.

У вас есть возможность обновить кухню, заменив только фасады, это дешевле на 70% чем новая кухня.

По всем вопросам звоните по тел. +7(495)784-21-49; +7(977)-791-85-81

Новая жизнь вашей кухни! Мебельные фасады от производителя!

Подробная информация на сайте: http://garmonyfasad.ru/

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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