Новое игровое оборудование появится в этом году у корпусов 448, 449, 450, 451. Возле корпуса 449 поставят спортивные тренажеры и отремонтируют асфальт в местном проезде. Кроме того, отремонтируют проезд между школой №618 и Березовой аллеей.

У корпусов 448-451 (схема работ): запланировано поставить новое оборудование на детской площадке (какое именно, управа в проектном изображении не уточняет), заменить покрытие на площадке между корпусами 448 и 449, поставить скамейки и урны. Здесь же заменят покрытие спортивной площадки, отремонтируют или заменят тренажеры.

Также в этом году заменят асфальт (схема работ) в проезде между территорией школы 618 (корпус 429А) и корпусами 428 и 429 — на всем протяжении, от почты до Березовой аллеи. Здесь же заменят бордюры и поставят ограждения.



На эти работы управа выделяет 8,6 миллионов рублей — это так называемые средства стимулирования, деньги, полученные от собранных штрафов и налогов, которые можно использовать для благоустройства.