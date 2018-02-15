С 9 по 18 февраля на площади Юности проходит масленичный фестиваль. Работают торговые домики, на сцене каждый день выступают уличные театры, а в специальном павильоне устраивают мастер-классы по приготовлению блинов: яблочных, гречневых, пряженых, старорусских, свекольных, ажурных, пышных и всяких других.
На фестивале побывала фотокорреспондент Zelenograd.ru Юлия Пасечник, чтобы попробовать блины и узнать их рецепты, посмотреть на скоморохов с медведем, кузницу и ярмарку, зимние развлечения, которые приготовили для зеленоградцев, и вечерние нарядные огни.
Мастер-классы по выпечке блинов — бесплатные для детей от 6 лет, их проводит кулинарная студия «Ева» (в будни с 15:00, в выходные с 12:00 до 18:45, по 45 минут). Домик яркий, теплый, украшен платками, флажками, лентами. Желающих печь блины очень много, пускают по 15 человек, а родителей просят подождать снаружи. Временами в группе даже больше мальчиков, чем девочек, и стараются они так усердно, что дают фору девчонкам — очень уж хочется угостить мам.
Детей учат самостоятельно отмерять точное количество муки, дабы не отклоняться от рецепта, просеивать муку и взбивать миксером тесто. Оказывается, блинную сковородку нельзя мыть, ее нужно насухо протирать тряпочкой и кроме блинов на ней ничего не пекут.
Общение с ребятами начинается с техники безопасности и мытья рук. Затем их знакомят с историей появления блинов на Руси. Блины — одно из самых древнейших кушаний русской кухни, а еще и одно из самых экономных мучных блюд, для которого требуется минимум муки. Первые дрожжевые блины на Руси появились к IX столетию, благодаря одному зеваке, который отвлекся и разогрел овсяный кисель настолько, что снедь поджарилась и подрумянилась — так на свет появился первый блин, больше похожий на лепешку. В царской России были популярными блинчики, приготовленные на основе гречневой и манной муки, их подавали к мясным блюдам или как десерт.
Чтобы дополнить и разнообразить традиционный рецепт, наши предки придумали много начинок из овощей, фруктов, грибов, орехов. Вершина кулинарного мастерства — очень популярные в прошлом блины с припеком. Его делают из творога, мяса, мелко порубленных яиц, рыбы, сыра или ягод: вначале на разогретую сковороду кладут начинку, а затем наливают тесто.
Дети с удовольствием сами участвовали во всех беседах про блины — рассуждали вслух, предполагали и делились знаниями полученными от родителей или в школе. А потом попробовали горячие свежие блинчики, завернув часть с собой в фирменные пакетики ярмарки, чтобы угостить близких.
Одновременно с блинными мастер-классами на другом конце ярмарки работает кузница для детей. Главный кузнец обучает своему ремеслу всех желающих, приглашая поучаствовать в кузнечном деле: попробовать все приёмы, от раскалывания до отбивания молотом по наковальне.
Уличную «кузню» окружают шедевры мастеров по металлу: избушка на курьих ножках, кот с птичкой, механическая акула и другие герои детских книг. Весь ассортимент представлен в домике поблизости, где можно купить сувенир на память.
В выходные на площади катали на лошадках и пони из конно-спортивного клуба «Феникс» (Жилино). Развлекали жителей и ряженные волонтерского движения «Изумрудное сияние».
Пасмурная погода или ясная — «масленичное» настроение задаёт музыка, играющая на катке. Кстати, на нём поубавилось катающихся после новогодних праздников: днём в выходные их было не слишком много, любители коньков подтянулись часам к 18. Рядом работают хоккей и площадка для сноуборда, ледяная горка и двухэтажная карусель.
На открытой сцене проходят ежедневные театральные представления и выступления — они начинаются в будни с 16:00, в выходные с 15:00 и заканчиваются к 18:00. Первую развлекательную программу фестиваля в субботу, 10 февраля, открыли скоморохи. Они зазывали зрителей по всей площади, от карусели до кузницы: шутили, пели традиционные масленичные зазывалки, нескладушки, речевки, вовлекая и детей, и взрослых. Всё это объединяла одна сюжетная линия, кульминацией которой стал вынос Масленицы.
По вечерам ярмарку украшают зажженные огни, превращая площадь Юности в зимнюю сказку.
Фестиваль в честь Масленицы завершится в воскресенье, 18 февраля. Впереди — уикенд с «Широкой Масленицей».
В пятницу на сцене выступят театр «Эскизы в пространстве» (16:00, спектакль «Русские сказки») и театр «Каникулы Про» (17:00, спектакль «Светило»); в субботу — театр «О» (14:00, 15:00, 17:00, спектакль «Веснушки») и театр Freak Fabrik (16:00, спектакль «Разгуляй»); в субботу — театр Артема Гапоненко (14:00, 16:00, спектакль «Жар-птица») и театр Михаила Бурячека (15:00, 17:00, спектакль «Приключения Маслена»).
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