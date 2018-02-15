Общение с ребятами начинается с техники безопасности и мытья рук. Затем их знакомят с историей появления блинов на Руси. Блины — одно из самых древнейших кушаний русской кухни, а еще и одно из самых экономных мучных блюд, для которого требуется минимум муки. Первые дрожжевые блины на Руси появились к IX столетию, благодаря одному зеваке, который отвлекся и разогрел овсяный кисель настолько, что снедь поджарилась и подрумянилась — так на свет появился первый блин, больше похожий на лепешку. В царской России были популярными блинчики, приготовленные на основе гречневой и манной муки, их подавали к мясным блюдам или как десерт.

Чтобы дополнить и разнообразить традиционный рецепт, наши предки придумали много начинок из овощей, фруктов, грибов, орехов. Вершина кулинарного мастерства — очень популярные в прошлом блины с припеком. Его делают из творога, мяса, мелко порубленных яиц, рыбы, сыра или ягод: вначале на разогретую сковороду кладут начинку, а затем наливают тесто.

Дети с удовольствием сами участвовали во всех беседах про блины — рассуждали вслух, предполагали и делились знаниями полученными от родителей или в школе. А потом попробовали горячие свежие блинчики, завернув часть с собой в фирменные пакетики ярмарки, чтобы угостить близких.