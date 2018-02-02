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Корь у сотрудницы детского сада в 14 микрорайоне не подтвердилась. Карантин отменён 02.02.2018 ZELENOGRAD.RU

На прошлой неделе в детском саду в 14 микрорайоне был объявлен карантин по кори. С подозрением на эту инфекцию в больницу попала уборщица детского сада. Диагноз не подтвердился, сообщили Zelenograd.ru в Роспотребнадзоре.

Медики практически с первого дня подозревали другое заболевание, но на корь указывала характерная сыпь, хотя все прививки от кори у заболевшей были сделаны. Уточнить причины болезни позволили данные лабораторного исследования, после получения которых корь исключили.

Тем временем в детсаду и по месту жительства заболевшей отработали регламент, предусмотренный для таких случаев: во всех группах детского сада был объявлен карантин, а соседям заболевшей медики предложили вакцинацию от кори и проверили наличие прививок у детей. Почти у всех они уже были, несколько семей отказались от прививок.

В пятницу, 2 февраля, карантин в детскому саду сняли, как рассказали Zelenograd.ru родители воспитанников.

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