Вооруженный ножом мужчина напал на 22-летнюю девушку напротив Привокзальной площади в Зеленограде.
По сведениям «Пятого канала», драма развернулась на стоянке у торгового центра «Зеленоградский» в воскресенье, 28 января. Нападавший пытался перерезать жертве горло.
Девушку доставили в больницу с множественными открытыми ранами шеи, пишет «Рен ТВ».
Полиция проверяет информацию. На данный о нападавшем ничего не известно, подробности выясняем.
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