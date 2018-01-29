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Девушке изрезали горло на стоянке у ТЦ «Зеленоградский» 29.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Вооруженный ножом мужчина напал на 22-летнюю девушку напротив Привокзальной площади в Зеленограде.

По сведениям «Пятого канала», драма развернулась на стоянке у торгового центра «Зеленоградский» в воскресенье, 28 января. Нападавший пытался перерезать жертве горло.

Девушку доставили в больницу с множественными открытыми ранами шеи, пишет «Рен ТВ».

Полиция проверяет информацию. На данный о нападавшем ничего не известно, подробности выясняем.

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