Вооруженный ножом мужчина напал на 22-летнюю девушку напротив Привокзальной площади в Зеленограде.

По сведениям «Пятого канала», драма развернулась на стоянке у торгового центра «Зеленоградский» в воскресенье, 28 января. Нападавший пытался перерезать жертве горло.

Девушку доставили в больницу с множественными открытыми ранами шеи, пишет «Рен ТВ».

Полиция проверяет информацию. На данный о нападавшем ничего не известно, подробности выясняем.