Кнопки поставили на регулируемых пешеходных переходах напротив корпуса 2044 — у пересечения Георгиевского проспекта и улицы летчицы Тарасовой. Если её не нажать, то зелёный свет для пешеходов не загорится.

Смысл установки кнопок (официально они называются «табло вызова пешехода», ТВП) — запрещающий сигнал для транспорта не включается, когда на переходе нет людей, а значит, водители экономят время. Нажимать кнопку несколько раз не имеет смысла — достаточно одного раза.

Кнопку поставили у пересечения Георгивского проспекта и улицы летчицы Тарасовой, чтобы облегчить выезд в сторону Кутузовского шоссе. По данным датчиков движения в среднем пешеходы переходят здесь дорогу 5-10 раз в ночное время, пояснил Zelenograd.ru член комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович. Например, в последнее время с 2:00 до 4:00 пешеходов вообще не было.

Кнопку также поставили в декабре на оживленном пешеходном переходе у супермаркета «Перекресток» в 14 микрорайоне. Пока днём пешеходная фаза светофора автоматически включается каждые 40 секунд, а если нажать кнопку, зелёный загорится через 25 секунд. Ночью зелёный пешеходный включается только после нажатия кнопки. Люди должны привыкнуть, а в перспективе на этом переходе и днём пешеходная фаза будет работать только по вызову, отметил Антонович.



Кнопками для пешеходов оборудованы также светофоры возле переходов на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы, 2-го Западного проезда и проспекта генерала Алексеева, улиц Заводская и Радио, возле музыкальной школы на Панфиловском проспекте, около остановок «Дом мебели» на Панфиловском и «Фабрика-прачечная» на Сосновой аллее.

Кнопки на светофорах для пешеходов появляются в рамках программы установки петлевых индуктивных детекторов на перекрестках. Они меняют фазы светофора в зависимости от интенсивности транспортного потока и сокращают время простоя машин на запрещающий сигнал. Водителей призывают доезжать до стоп-линии перед переходом — тогда детекторы «поймут», что машинам надо проехать. Если не доехать до стоп-линии 5-10 метров, то машина не попадет в рамку детектирования и зелёный не включится.



Раньше светофоры переключали фазы стандартно, в заданном режиме по направлениям. Индуктивные детекторы реагируют на подъезжающий транспорт и разрешающий сигнал включатся быстро — никто не стоит на перекрестке лишнее время. Но водителям, привыкшим к определенному переключению фаз, надо быть внимательными — придется постоянно следить за сигналами светофора.