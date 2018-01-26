В комплексе на 700 квадратных метров разместились три волейбольные площадки, которые легко трансформируются в футбольные, теннисную и регбийную. Кроме того, в «Зевсе» проходят функциональные тренировки по фитнесу и йоге на песке. На площадках для игры кварцевый песок с подогревом, прогревается примерно до +25 градусов, это комфортная температура для игры и организма игрока. Песок проходит регулярную дезинфекцию. Плюс хорошее освещение. Заодно можно попить отменного кофе — зернового, колумбийского.

Центр оборудован двумя раздевалками, двумя туалетами и четырьмя душевыми. Рядом с комплексом организована 30-местная бесплатная парковка.

Необычное сооружение с эмблемой «Зевса», похожее на большой дутый ангар, в начале августа 2017-го увидел в окно электрички зеленоградец, который вместе с отцом за пару лет до этого держал под Зеленоградом центр пляжных видов спорта с таким же названием. Молодой человек выложил фотографию сооружения во «ВКонтакте» с вопросом: кто знает, что это?