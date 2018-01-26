Теперь круглый год можно играть в пляжный волейбол, футбол, теннис и регби рядом с Зеленоградом.
Центр пляжных видов спорта «Зевс» в Алабушево официально начал работу в предрождественский день, 6 января. Пока всё доводили до ума, «Зевс» функционировал в тестовом режиме. Турнир-открытие, длившийся больше десяти часов, посвятили известному спортсмену, заслуженному мастеру спорта Владимиру Шкурихину, тренировавшему зеленоградскую волейбольную команду. Его не стало в ноябре 2017 года. Собрались 26 ветеранских команд со всего Подмосковья: 10 женских и 16 мужских — бывшие спортсмены, чьим наставником он был. Команда называлась «Зевс» (Зеленоградский волейбольный союз). Так и назвали новый центр.
В комплексе на 700 квадратных метров разместились три волейбольные площадки, которые легко трансформируются в футбольные, теннисную и регбийную. Кроме того, в «Зевсе» проходят функциональные тренировки по фитнесу и йоге на песке. На площадках для игры кварцевый песок с подогревом, прогревается примерно до +25 градусов, это комфортная температура для игры и организма игрока. Песок проходит регулярную дезинфекцию. Плюс хорошее освещение. Заодно можно попить отменного кофе — зернового, колумбийского.
Центр оборудован двумя раздевалками, двумя туалетами и четырьмя душевыми. Рядом с комплексом организована 30-местная бесплатная парковка.
Необычное сооружение с эмблемой «Зевса», похожее на большой дутый ангар, в начале августа 2017-го увидел в окно электрички зеленоградец, который вместе с отцом за пару лет до этого держал под Зеленоградом центр пляжных видов спорта с таким же названием. Молодой человек выложил фотографию сооружения во «ВКонтакте» с вопросом: кто знает, что это?
Вскоре выяснилось, что отец решил возродить прежнее дело, но уже в больших масштабах. Старый центр арендовал склад-контейнер, в котором уместилась всего одна маленькая волейбольная площадка — в футбол, теннис или регби не поиграешь. Проработали восемь месяцев да и закрылись. Правда, отец, Борис С., и единомышленники идею не оставили.
Через два года отыскали подходящий участок земли напротив зеленоградской промзоны «Алабушево» — через железную дорогу, рядом со станцией. Теперь можно было развернуться.
Возрожденный «Зевс», по сути, может стать площадкой для зеленоградских спортивных команд по футболу, регби, волейболу, теннису, которые не имеют собственных тренировочных баз и вынуждены ездить в столицу или не самое ближайшее Подмосковье.
Территорию можно также арендовать под детские спортивные праздники — недавно «Зевс» принимал один из них. Для организаторов турниров предусмотрены скидки. Кроме прочего, в стоимость аренды входит спортивный инвентарь.
Спортклуб «Зевс» приглашает на работу тренеров по фитнесу и кроссфиту.
Адрес: Алабушево, улица Дзержинского.
Подробности по телефону 8 (926) 716-81-42 и в группах «ВКонтакте», Instagram.
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