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Студия «Палитра увлечений» приглашает детей на курс «Многослойная акварель» по методу С.Андрияки. Курс предназначен для детей от 10 лет 23.01.2018 Студия «Палитра увлечений» Реклама

Занятия ведет преподаватель «Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».

Многослойная акварель обладает огромными выразительными возможностями, которые позволяют работать в стиле реализма. Яркие, свежие, лессировочные краски придают акварельным работам особую полнозвучность цвета, легкость, нежность и лучезарность колорита.

Мы научим технике многослойной акварели и академическому рисунку любого человека, без ограничений по возрасту и с любым уровнем подготовки. Для детей это хороший старт для художественного образования и всестороннего развития. Студентам художественных вузов, где недостаточно внимания уделяется технике классической акварели, мы можем предоставить эффективную практику в технике многослойной акварели.

Учебный процесс строится на принципе наглядного обучения, когда педагог параллельно с учениками выполняет каждое задание. Это даёт возможность по ходу консультироваться и перенимать опыт.

Начало курса 2 февраля.

ДНЕВНАЯ ГРУППА: пятница, с 16.30 до 18.00. (2 ак.часа)

Стоимость абонемента на 8 занятий В ДНЕВНУЮ ГРУППУ — 3600 руб. (900 руб./2 ак.часа) Материалы не входят в стоимость обучения.

Количество мест в группе: 8 человек

Расписание работы детской школы рисования

Запись на занятия по телефону: 8(495)763-86-15

Также, приглашаем взрослых в новую группу для начинающих художников «Основы рисунка пастелью».

Занятия ведет сертифицированный преподаватель, известный зеленоградский художник Павлинов Вадим Дмитриевич.

Занятия будут проходить по понедельникам и средам, с 10.15 до 13.15. Начало курса 19 февраля.

Запись на занятия по телефону: 8(495)763-86-15.

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