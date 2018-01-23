Занятия ведет преподаватель «Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
Многослойная акварель обладает огромными выразительными возможностями, которые позволяют работать в стиле реализма. Яркие, свежие, лессировочные краски придают акварельным работам особую полнозвучность цвета, легкость, нежность и лучезарность колорита.
Мы научим технике многослойной акварели и академическому рисунку любого человека, без ограничений по возрасту и с любым уровнем подготовки. Для детей это хороший старт для художественного образования и всестороннего развития. Студентам художественных вузов, где недостаточно внимания уделяется технике классической акварели, мы можем предоставить эффективную практику в технике многослойной акварели.
Учебный процесс строится на принципе наглядного обучения, когда педагог параллельно с учениками выполняет каждое задание. Это даёт возможность по ходу консультироваться и перенимать опыт.
Начало курса 2 февраля.
ДНЕВНАЯ ГРУППА: пятница, с 16.30 до 18.00. (2 ак.часа)
Стоимость абонемента на 8 занятий В ДНЕВНУЮ ГРУППУ — 3600 руб. (900 руб./2 ак.часа) Материалы не входят в стоимость обучения.
Количество мест в группе: 8 человек
Расписание работы детской школы рисования
Запись на занятия по телефону: 8(495)763-86-15
Также, приглашаем взрослых в новую группу для начинающих художников «Основы рисунка пастелью».
Занятия ведет сертифицированный преподаватель, известный зеленоградский художник Павлинов Вадим Дмитриевич.
Занятия будут проходить по понедельникам и средам, с 10.15 до 13.15. Начало курса 19 февраля.
Запись на занятия по телефону: 8(495)763-86-15.
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