Мы научим технике многослойной акварели и академическому рисунку любого человека, без ограничений по возрасту и с любым уровнем подготовки. Для детей это хороший старт для художественного образования и всестороннего развития. Студентам художественных вузов, где недостаточно внимания уделяется технике классической акварели, мы можем предоставить эффективную практику в технике многослойной акварели.

Учебный процесс строится на принципе наглядного обучения, когда педагог параллельно с учениками выполняет каждое задание. Это даёт возможность по ходу консультироваться и перенимать опыт.

Начало курса 2 февраля.

ДНЕВНАЯ ГРУППА: пятница, с 16.30 до 18.00. (2 ак.часа)

Стоимость абонемента на 8 занятий В ДНЕВНУЮ ГРУППУ — 3600 руб. (900 руб./2 ак.часа) Материалы не входят в стоимость обучения.

Количество мест в группе: 8 человек

Расписание работы детской школы рисования

Запись на занятия по телефону: 8(495)763-86-15

Также, приглашаем взрослых в новую группу для начинающих художников «Основы рисунка пастелью».