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Мужчине проломили череп в подъезде дома в 7-м микрорайоне 22.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Неизвестный напал на 27-летнего мужчину в подъезде дома. В результате пострадавший оказался в больнице с тяжелыми травмами головы.

Конфликт произошел в корпусе 706 в воскресенье, 21 января. На лестничной площадке 31-летний зеленоградец на почве «внезапно возникших неприязненных отношений» нокаутировал мужчину ударом ногой в лицо. В больнице потерпевшему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, а также перелом основания черепа и лицевых костей.

Полиция, получив телефонограмму из медучреждения, нашла и задержала подозреваемого — жильца дома, где произошел инцидент. Однако мотивы «внезапно возникших неприязненных отношений» следствию еще предстоит выяснить.

Как стало известно Zelenograd.ru из источника, близкого к медицинским кругам, пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не хотел раскрывать обстоятельства, при которых, оказавшись в подъезде чужого дома, получил травмы.

Тем не менее возбуждено уголовное дело по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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