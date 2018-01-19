Пожилому зеленоградцу стало плохо у проруби для крещенского купания.

Произошло это в пятницу, 19 января, около двух часов дня.

Пенсионер с другом-ровесником занимались скандинавской ходьбой рядом с Черным озером. После тренировки мужчины решили искупаться в ледяной купели. Зашли в палатку для обогрева, чтобы раздеться, но едва один из них снял куртку, как захрипел и, посинев, упал.

Спасатели, находившиеся у проруби, сразу передали мужчину дежурным медикам, сообщили нам в МЧС. Врачи констатировали клиническую смерть и начали реанимацию, рассказал Zelenograd.ru источник, близкий к медицинским кругам. Не прекращая реанимационных действий, 69-летнего пациента доставили в больницу. Боролись до последнего, но в 14:50 мужчина скончался. Предположительно от сердечной недостаточности. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.