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Рядом с купелью на Черном озере у мужчины случился сердечный приступ 19.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Пожилому зеленоградцу стало плохо у проруби для крещенского купания.

Произошло это в пятницу, 19 января, около двух часов дня.

Пенсионер с другом-ровесником занимались скандинавской ходьбой рядом с Черным озером. После тренировки мужчины решили искупаться в ледяной купели. Зашли в палатку для обогрева, чтобы раздеться, но едва один из них снял куртку, как захрипел и, посинев, упал.

Спасатели, находившиеся у проруби, сразу передали мужчину дежурным медикам, сообщили нам в МЧС. Врачи констатировали клиническую смерть и начали реанимацию, рассказал Zelenograd.ru источник, близкий к медицинским кругам. Не прекращая реанимационных действий, 69-летнего пациента доставили в больницу. Боролись до последнего, но в 14:50 мужчина скончался. Предположительно от сердечной недостаточности. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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