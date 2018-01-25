Берегите свой автомобиль, выбирайте лучшие СТО. В автосервисе СТО Зеленоград вы гарантировано, получите услуги только высокого качества, и ваша машина прослужит продолжительный период без дополнительных ремонтов. СТО оснащен совершенно новым оборудованием, для работ с любыми марками автомобилей. Обслуживаются как физические, так и юридические лица. Вот список тех услуг, что мы можем предоставить:

Полная диагностика. Проверьте свой автомобиль, получив подробное заключение о его состоянии!

Автомойка. Детейлинг. Химчистка. Качественно и не дорого!