Берегите свой автомобиль, выбирайте лучшие СТО. В автосервисе СТО Зеленоград вы гарантировано, получите услуги только высокого качества, и ваша машина прослужит продолжительный период без дополнительных ремонтов. СТО оснащен совершенно новым оборудованием, для работ с любыми марками автомобилей. Обслуживаются как физические, так и юридические лица. Вот список тех услуг, что мы можем предоставить:
- Полная диагностика. Проверьте свой автомобиль, получив подробное заключение о его состоянии!
- Автомойка. Детейлинг. Химчистка. Качественно и не дорого!
- Сход-развал 3D. Новейшее оборудование.
- Быстрый, доступный, профессиональный ремонт любой сложности с гарантией!
- Мы выполняем весь спектр слесарных и диагностических работ!
- Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО
- Автоэлектрика. Диагностика. Устранение неисправностей. Установка доп.оборудования.
- Шиномонтаж, качественная балансировка и ремонт и хранение резины!
- Сварочные работы (сварка всех видов металла, алюминий, нержавейка, черные металлы и т. д.
- Токарные изделия из металла, пластика и т. д. (профессиональное оборудование)
- Заправка и ремонт кондиционеров.
- Ремонт квадроциклов и багги! NEW!
- Качественная полировка кузова и оптики.
- Химчистка салона. Удаление загрязнений любой сложности. Качественно. Быстро. Недорого.
- Антикорозийное покрытие/ Шумоизоляция.
- Вклейка стекол.
- Тестирование и чистка форсунок!
- Смазочные материалы и автохимия.
- Автоаксессуары от ведущих брендов!
- Запчасти в наличие и под заказ!
- Изготовление диагностических карт. Зарегистрированных в ЕАИСТО.
- Только высококвалифицированный персонал.
- Цены Вас приятно удивят! Экономьте на сервисном обслуживании!
- Гарантия на выполненные работы!
Адрес: Зеленоград, Алабушево, ул. Овражная, дом 33
https://www.facebook.com/stozelenograd.ru/
Instagram: https://www.instagram.com/stozelenograd/
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