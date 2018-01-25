МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Автосервис СТО Зеленоград = все виды слесарных работ, автомойка, шиномонтаж 25.01.2018 Автосервис СТО Реклама

Берегите свой автомобиль, выбирайте лучшие СТО. В автосервисе СТО Зеленоград вы гарантировано, получите услуги только высокого качества, и ваша машина прослужит продолжительный период без дополнительных ремонтов. СТО оснащен совершенно новым оборудованием, для работ с любыми марками автомобилей. Обслуживаются как физические, так и юридические лица. Вот список тех услуг, что мы можем предоставить:

  • Полная диагностика. Проверьте свой автомобиль, получив подробное заключение о его состоянии!
  • Автомойка. Детейлинг. Химчистка. Качественно и не дорого!

  • Сход-развал 3D. Новейшее оборудование.
  • Быстрый, доступный, профессиональный ремонт любой сложности с гарантией!
  • Мы выполняем весь спектр слесарных и диагностических работ!
  • Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО
  • Автоэлектрика. Диагностика. Устранение неисправностей. Установка доп.оборудования.
  • Шиномонтаж, качественная балансировка и ремонт и хранение резины!
  • Сварочные работы (сварка всех видов металла, алюминий, нержавейка, черные металлы и т. д.
  • Токарные изделия из металла, пластика и т. д. (профессиональное оборудование)
  • Заправка и ремонт кондиционеров.
  • Ремонт квадроциклов и багги! NEW!

  • Качественная полировка кузова и оптики.
  • Химчистка салона. Удаление загрязнений любой сложности. Качественно. Быстро. Недорого.
  • Антикорозийное покрытие/ Шумоизоляция.
  • Вклейка стекол.
  • Тестирование и чистка форсунок!
  • Смазочные материалы и автохимия.

  • Автоаксессуары от ведущих брендов!
  • Запчасти в наличие и под заказ!
  • Изготовление диагностических карт. Зарегистрированных в ЕАИСТО.
  • Только высококвалифицированный персонал.
  • Цены Вас приятно удивят! Экономьте на сервисном обслуживании!
  • Гарантия на выполненные работы!

Адрес: Зеленоград, Алабушево, ул. Овражная, дом 33

http://www.stozelenograd.ru/

+7(499)490-45-26

https://vk.com/stozelenograd

https://www.facebook.com/stozelenograd.ru/

Instagram: https://www.instagram.com/stozelenograd/

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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