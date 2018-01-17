Электронные карты и брелоки с транспортным приложением «Тройка» предназначены для школьников и родителей воспитанников детских дошкольных групп. По ним дети могут не только проходить в школу, выходить из нее и покупать еду в буфете, но и ездить на метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. А взрослые — сопровождать ребенка в здание, где находится дошкольная группа, и забирать его оттуда после занятий.

Совмещенные с «Тройкой» карты и брелоки системы «Москвёнок» поступили в продажу в январе, как сообщил портал mos.ru. Уже изготовлено около двух тысяч карт и столько же брелоков. «Их можно приобрести в интернет-магазинах» , — говорится в сообщении, но фактически карты продают пока только в одном магазине, ссылка на который ведёт с официального сайта столичной системы «Москвёнок». Карта стоит 200 рублей, брелок 400 рублей. В будущем появятся также браслеты, ориентировочно через месяц, как рассказали в магазине.

Карту или брелок родители должны заказать через интернет на адрес школы с бесплатной доставкой. Специалист школы, ответственный за информационную систему «Проход и питание», подключит их, привязав к лицевому счету пользователя «Москвёнка», и выдаст ученику или родителям. Если возникнут технические сложности, решить их поможет магазин, который обеспечивает всю техподдержку.

У карт/брелоков «Москвёнок-Тройка» два независимых лицевых счета: один используется для оплаты питания, другой для «Тройки». Пополнить его для разовых поездок или записать проездные можно в кассах метро, через мобильное приложение «Метро Москвы» или сервис онлайн-пополнения на mos.ru.

Производят совмещенные с «Тройкой» карты «Москвёнок» частные компании. «Это стало возможным после того, как мы начали сертифицировать и разрешили подключать браслеты и брелоки, разработанные коммерческими фирмами, к информационной системе «Проход и питание”. Сейчас сертификацию уже прошло несколько компаний-производителей. Помимо совмещенных носителей, они продают обычные карты, браслеты и брелоки «Москвенок” с ярким дизайном», — рассказал Евгений Симановский, руководитель проекта «Москвенок» Департамента информационных технологий Москвы.

По его словам, производители постоянно расширяют ассортимент гаджетов. В скором времени помимо карт, брелоков и браслетов в продаже могут появиться бирки и лейблы «Москвенок».

Школьные карты системы «Проход и питание» в школах Москвы внедряют с 2012 года, в Зеленограде они появились в 2014 году. Сейчас сиcтема действует в 90% школ и в 70% подразделений с дошкольными группами Москвы. Электронные карты и браслеты есть у 930 тысяч школьников, 810 тысяч родителей воспитанников дошкольных групп и у более 175 тысяч сотрудников образовательных учреждений, по данным mos.ru.