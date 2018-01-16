Вельш-корги заслуженно относятся к группе пастушьих пород. Это значит, что собака должна быть подвижной, выносливой, сообразительной и хорошо контактировать с хозяином. Всеми этими качествами наделены корги. Без преувеличения они идеальные компаньоны с неотразимой внешностью, преданы владельцу и бесконечно добродушны.
Вельш-корги пемброк появились на Британских островах очень давно и считаются одной из первых пастушьих пород. Неудивительно, что их происхождение окутано множеством легенд и предположений. По одной из версий они были ездовыми собаками эльфов и в знак благодарности маленькие волшебники подарили парочку щенков доброму, но бедному фермеру. По другой, более реалистичной теории, небольшие коренастые собаки пришли на туманный Альбион с воинственными кельтами.
Собаки породы вельш-корги отлично поддаются дрессировке, быстро и без труда запоминают команды. В процессе обучения владельцу следует быть твердым в своих требованиях, но при этом добрым и справедливым по отношению к собаке. С корги можно успешно освоить мини ОКД, фрисби, аджилити, фристайл и пастушью службу. Активная работа в команде непременно доставит удовольствие и собаке, и владельцу. Представители породы бывают упрямыми и своенравными, но этого можно избежать, если с раннего возраста щенка приучить к уважению и послушанию. (Источник: https://usatiki.ru/velsh-korgi-pembrok/)
Родители щенков чемпионы России.
Папа: импорт из Англии, Vuedor Skyfall, Мама: Life Spring Gabriella Golden Sun. И папа и мама оба Юный Чемпион России и Чемпион России
Щенки на момент продажи будут иметь клеймо РКФ, документы, ветпаспорт и прививки.
В помете 3 кобеля и 2 суки, хвосты купированы. Поторопитесь, два кобеля уже зарезервированы.
Оба родителя свободны от гена флаффи.
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