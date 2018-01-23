Нам, женщинам, очень хочется быть любимыми, добрыми слабыми и нежными — так заложено природой. Но иногда жизнь заставляет нас проявлять совершенно другие черты характера — деловую хватку, силу воли, упорство и жесткость. Я не говорю о повышенной ответственности за все происходящее, которую мы добровольно взвалили на свои плечи. Это приводит женщин к сильнейшим эмоциональным перегрузкам. А усталость на работе, постоянные заботы о семье и детях приводят к тому, что мы забываем, что мы - женщины!
14 февраля — прекрасная возможность вспомнить об этом. Вспомнить, что нам хочется красоты, заботы, внимания, и даже… подарков.
В салоне красоты «Хризантема», где собрался авторский коллектив уникальных специалистов: врачей-косметологов, парикмахеров-стилистов, мастеров ногтевого сервиса вы сможете решить какую-то часть накопившихся проблем:
Врачи косметологи после подробной консультации составят специально для вас программу восстановления контуров лица или силуэта тела по специальной цене.
- Скидка 15% на контурную пластику препаратами суджидерм 30 и 30ХР (цена со скидкой 15300, стандартная цена 18000);
- Микротоковая терапия: 5 процедур — 7500 руб, (стандартная цена 10 000); 10 процедур — 10000 руб. (стандартная цена 20 000) — оплата курса процедур.
И не забывайте о нашей специальной цене на процедуру фотоомоложения — (минус) 30% от цены по прайсу!
Восстановление контуров тела: Авторская программа коррекции фигуры ультразвук+электромиостимуляция: 5+5 процедур — 10 000 руб, (стандартная цена 14 000), 10+10 процедур — 18 000 руб (стандартная цена 28 000) оплата курса процедур.
Парикмахеры-стилисты подробно расскажут о новинках домашнего ухода в процессе стрижки, окрашивания, укладки. Посоветуют процедуры восстановления поврежденных волос, сделают массаж головы, восстановят структуру волос.
При стрижке, окрашивании, укладке — массаж головы+восстановительная ампула в подарок.
Мастера ногтевого сервиса снимут стрессовое состояние (массаж стоп), согреют (парафинотерапия), приведут в порядок руки и ноги.
Всего неделя! Вы можете выбрать эти 7 дней на ваше усмотрение с 24 января по 14 февраля и записаться к нашим специалистам.
В период с 24 января по 14 февраля действуют специальные цены на самые востребованные процедуры!
Электромезотерапия по лицу со скидкой 30%!
Зеленоград, корпус 1011
Телефон: 8(499) 732-24-02
www.facebook.com/hrizantema1011.ru
vk.com/hrizantema1011
hrizantema1011.ru
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