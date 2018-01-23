Нам, женщинам, очень хочется быть любимыми, добрыми слабыми и нежными — так заложено природой. Но иногда жизнь заставляет нас проявлять совершенно другие черты характера — деловую хватку, силу воли, упорство и жесткость. Я не говорю о повышенной ответственности за все происходящее, которую мы добровольно взвалили на свои плечи. Это приводит женщин к сильнейшим эмоциональным перегрузкам. А усталость на работе, постоянные заботы о семье и детях приводят к тому, что мы забываем, что мы - женщины!

14 февраля — прекрасная возможность вспомнить об этом. Вспомнить, что нам хочется красоты, заботы, внимания, и даже… подарков.

В салоне красоты «Хризантема», где собрался авторский коллектив уникальных специалистов: врачей-косметологов, парикмахеров-стилистов, мастеров ногтевого сервиса вы сможете решить какую-то часть накопившихся проблем:

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